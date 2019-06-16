جدول مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019.. تشكيل منتخب الخضر في كأس أمم أفريقيا| كيفية التسجيل في موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com

تعرف على جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019، في النسخة الثانية والثلاثون من البطولة والتي ستقام على أرض مصر، من الفترة 21 يونيو 2019، وحتى يوم 19 يوليو 2019، وستقام البطولة على أرض 6 ملاعب في مصر، موزعين ما بين القاهرة الإسكندرية الإسماعيلية السويس، وستتعرف في هذا الموضوع على مباريات الخضر في كأس أمم أفريقيا 2019، وتشكيل المنتخب الجزائري المشارك في بطولة هذا العام، وسيسعى المنتخب الجزائري هذا العام في إثبات قدرته على الحصول على لقب البطولة، ومن المقرر إقامة المباراة التحضيرية لكأس أفريقيا 2019 وهي مباراة الجزائر ومالي في 16 يونيو 2019، ولم يحدد موعدها بعد، وزادت الكاف CAF الجوائز المالية لبطولة 2019 ليحصل البطل على 4.5 مليون دولار، والوصيف على 2.5 مليون دولار، وسنقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص الخضر في كأس أمم أفريقيا 2019.

وعن تشكيل المنتخب الجزائري المشارك في بطول كأس افريقيا 2019 فهم” مصطفى زغبة، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجا، عيسى ماندي، مهدي زفان، مهدي تاهرات، رامي بن سبعيني، رفيق حليش، جمال الدين بن العمري، يوسف عطال، محمد فارس، عدلان قديورة، حارس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر مهدي عبيد، سفيان فيجولي، هشام بودادي، ياسين براهيمي، آدم أوناس،رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي”.

موعد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019

جاء منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2019، وهو مع السنغال وكينيا وتنزانيا،وجدول مباريات الخضر في كأس أمم أفريقيا كالتالي :

مباراة الجزائر × كينيا 23/6/2019 23.00 بتوقيت المغرب استاد الدفاع الجوي مباراة الجزائر ×السنغال 27/6/2019 20 بتوقيت المغرب استاد الدفاع الجوي مباراة الجزائر × تنزانيا 1/7/3019 22.00 بتوقيت المغرب استاد الدفاع الجوي

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

نشرت اليوم السابع جدول ومواعيد مباريات كأس أمم افريقيا 2019، والذي جاء كالتالي :

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

تنقسم بطولة أفريقيا 2019 إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم مجموعة من الدول المشاركة، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: زيمبابوي_ مصر – الكونغو_ أوغندا المجموعة الثانية: مدغشقر – بوروندي، نيجيريا، غينيا. المجموعة الثالثة: الجزائر – تنزانيا_ السنغال_ كينيا. المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا – ناميبيا_ المغرب_ كوت ديفوار. المجموعة الخامسة: – أنجولا_ تونس_ موريتانيا_ مالي. المجموعة السادسة: الكاميرون_ غانا_ بينين_ غينيا.

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