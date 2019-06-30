مباريات الجولة الثالثة بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 || ماتش مصر وأوغندا وقنوات إذاعة مباريات اليوم

انتهت مباريات الجولة الثانية بين المنتخبات المشاركة في البطولة والمجموعات الستة، وقد اقترب دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا 2019 من الانتهاء، حيث لم يتبقى سوى مباريات الجولة الثالثة في بطولة كاس أمم أفريقيا التي تقام لمدة ثلاث أيام بدءَ من اليوم الأحد 30 يونيو 2019، حيث يقام 4 مباريات للمجموعتين الأولى والثانية، حيث تقام اليوم موعد ماتش مصر وأوغندا في الجولة الثالثة على استاد القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساءً، في ذات التوقيت مباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ضمن المجموعة الأولى على استاد الدفاع الجوي.

مباريات الجولة الثالثة

ووفق جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 سوف تُقام مباراتين في الساعة 6:00 مساءً لمنتخبات المجموعة الثانية، والمرتقب ماتش مدغشقر× نيجيريا في الساعة 6:00 مساءً على استاد الإسكندرية، ومباراة بوروندي وغينيا في ذات التوقيت على ملعب السلام، ونقدم لكم بموقع كلمة دوت اورج بيان بكافة مباريات الجولة الثالثة في الثلاث أيام المتتالية للبطولة حتى تحديد المنتخبات الصاعدة للدور الستة عشر من عمر بطولة كاس الامم الافريقية بنسختها 32.

طريقة إذاعة مباراتان في وقت واحد

من المعروف منذ بداية مباريات البطولة، هو قيام القائمين على تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، ببث مباريات البطولة عبر قناة تايم سبورت المخصصة للمصريين على التليفزيون المصري الأرضي، والتي يتم ضبطها من خلال أريال خارجي، وكذلك يتم تحليل المباراة عبر قناة تايم سبورت الفضائية على القمر الصناعي النايل سات، ولكن في حال وجود مباريات للبطولة في آن واحد، فقد ذكر المختصين أنه سيتم الأتي:

يتم إذاعة مباراة على قناة التايم سبورت، حيث يتم اختيار الماتش الأهم

يتم إذاعة المباراة الثانية على القناة الأولى الارضية

جدول مباريات الجولة الثالثة الأحد 30 يونيو 2019

وضعت جوجل جدول محدث به مباريات البطولة والنتائج، وهذا بيان بجدول ماتشات منتخب مصر بالمجموعة الاولى:

المجموعة المنتخبات المشاركة موعد الماتش مكان المباراة النتيجة الأولى مصر× أوغندا مدغشقر× نيجيريا 9:00 م استاد القاهرة الأولى الكونغو الديمقراطية× زيمبابوي 9:00 م استاد الدفاع الجوي الثانية مدغشقر× نيجيريا 6:00 م استاد الإسكندرية الثانية بوروندي× غينيا 6:00 م استاد السلام

ننتظر انطلاق صافرة الحكام في مباريات اليوم الأحد لتحديد ترتيب المجموعتين الأولى والثانية، وتحديد صاحب المركز الأول في كلا المجموعتين، والمنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في بطولة الامم الافريقية.

ترتيب مجموعة مصر ( المجموعة الأولى)

هذا بيان جدول ترتيب مجموعة مصر قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة للبطولة:

تتصدر مصر جدول المجموعة برصيد (6) نقاط يليها بالمركز الثاني منتخب أوغندا برصيد نقاط (4) نقطة في المركز الثالث يأتي منتخب زيمبابوي برصيد نقاط (1) بينما الكونغو الديمقراطية بالمركز الأخير دون رصيد

جدول ترتيب المجموعة الثانية 2019

هذا بيان لترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولتين الأولى والثانية في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019، والتي أسفرت عن: