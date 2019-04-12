جدول ومواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 دوري المحترفين السعودي

يُقام اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن مسابقة دوري المحترفين السعودي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون، النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة، ويأتي الهلال في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن النصر بعد أن خاض أيضاً 26 مباراة، ويأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد 27 مباراة.

موعد مباراة التعاون والقادسية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة التعاون والقادسية والمُقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام الساعة 19:05 بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وإليكم أبرز احصائيات الفريقين قبل لقاء اليوم.

الفريق الترتيب عدد النقاط هداف الفريق الأهداف المُسجلة ضربات الجزاء التعاون الرابع 46 لياندر تاوامبا 55 8 القادسية الثاني عشر 27 بيسمارك فيريرا 32 2

موعد مباراة أحد والفيحاء

على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز تُقام مباراة أحد والفيحاء ضمن الجولة 27، والتي من المُقرر إقامتها في تمام الساعة 19:20 بتوقيت السعودية، وإليكم الجدول التالي يضم أحدث إحصائيات الفريقين بعد 26 مباراة.

الفريق الترتيب في جدول الدوري عدد النقاط هداف الفريق الأهداف المُسجلة للفريق أحد السادس عشر 15 لوكاس ريبامار 21 الفيحاء الرابع عشر 25 اسبريلا دانيلو مورينو 25

موعد مباراة أهلي جدة والهلال

استاد مدينة الملك عبد الله بجدة يستضيف لقاء أهلي جدة والهلال.

المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.

أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

الهلال في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ويسعي الهلال لحصد الثلاث نقاط خاصةً في حالة فوز الهلال اليوم أمام أهلي جدة سوف يرفع رصيد نقاطه إلي 63 نقطة ليتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت لحين يخوض النصر مباراته القادمة، وسوف تُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية +1.

موعد مباراة الوحدة والفيصلي

20:45 بتوقيت السعودية هو توقيت مباراة الوحدة والفيصلي، اللقاء الذي سوف يُقام على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

الوحدة في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

الفيصلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وسوف نوافيكم بنتائج مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة فور نهايتها.

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