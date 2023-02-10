مباريات الدوري الكويتي اليوم الجمعة.. العربي يبحث عن تقليص الفارق مع المتصدر

تُختتم اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الكويتي “زين”، حيث تتابع جماهير كرة القدم الكويتية اليوم مباراتين، في المباراة الأولى يلتقي النادي العربي مع التضامن على استاد الصداقة والسلام، في حين تجمع المباراة الثانية بين السالمية والفحيحيل، يذكر أن نادي الكويت قد افتتح هذا الأسبوع بفوز صعب على الساحل بنتيجة 2-1، لينفرد بصدارة جدول الترتيب.

مباريات الدوري الكويتي اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

مباراة السالمية والفحيحيل، تبدأ عند الساعة 4.40 مساء بالتوقيت المحلي للكويت، السالمية في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ويأتي الفحيحيل في المركز الثامن بنفس عدد النقاط، مباراة العربي والتضامن اليوم، تبدأ عند الساعة 7.10 مساء، العربي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي زين 2023

نادي التضامن يأتي في المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، تذيع مباريات اليوم القناة الكويتية الرياضية، وتغطية تحليلية كاملة لمباريات الدوري الكويتي الممتاز زين.