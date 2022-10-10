مباريات الكويت في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 IHF Super Globe

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات نادي الكويت الكويتي في كأس العالم لكرة اليد 2022 سوبر جلوب والتي تُقام في المملكة العربية السعودية من 18 حتى 23 أكتوبر 2022، بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 بالسعودية هي الأكبر من حيث الأندية المشاركة 12 نادي، يشارك الكويتي الكويتي في البطولة بوصفه بطل آسيا، قسمت القرعة الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة أندية.

مباريات الكويت في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022

ينطلق جدول مواعيد مباريات نادي الكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 سوبر جلوب بالسعودية يوم 18 أكتوبر 2022 ومباراة هامة ضد نادي تاوبات البرازيلي، مباراة الكويت الكويتي الثانية القادمة في مونديال اليد سوف تكون ضد نادي كيلسي البولندي، مجموعة الكويت الكويتي للكرة اليد الثالثة تضم معه توبات البرازيلي وكيلسي البولندي.

جدول مباريات الكويت في كأس العالم لكرة اليد 2022:

يوم 18 أكتوبر 2022

مباراة الكويت وتوبات البرازيلي الساعة 11.30 صباحا بتوقيت الكويت.

يوم 19 أكتوبر

مباراة الكويت وكيلسي الهولندي الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت الكويت.