مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019.. والقنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

جدول مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تضم مصر والكونغو وزميبابوي وأوغندا، ومن المنتظر أن تبدأ البطولة من يوم 21 يونيو حتى يوم 19 يوليو 2019، وستقام النسخة الثانية والثلاثون من بطولة أفريقيا على أرض مصر، بعد سحب ملف الكاميرون بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لها، وتم استخدام الطفل تون عنخ آمون كشعار البطولة هذا العام، وهو مستوحى من الملك توت عنخ آمون ليعبر عن الحضارة المصرية العريقة، وعن كيفية شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، فيكون عن طريق الدخول إلى موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti .com، ويتم في البداية تسجيل الدخول ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة، والحصول على رقم لإتمام عملية الشراء، وبعد حصول المواطن على بطاقة التشجيع، يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة على موقع تذكرتي لحجز أي مباراة في كأس أفريقيا 2019.

ستقام مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 بين مصر وزميبابوي، وهي المباراة الوحيد في ذلك اليوم في تمام الساعة العاشرة، وعلى أرض استاد الاتحاد الدولي في القاهرة، وعن أسعار تذاكر حضور مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، فهي 150 جنيه للدرجة الثالثة، و 400 جنيه للدرجة الثانية، و 600 جنيه للدرجة الأولى، و 500 جنيه للدرجة الأولى علوي، و 2500 جنيه للمقصورة.

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019

ينقسم كاس امم افريقيا 2019 إلى 6 مجموعات، والمنتخب المصري في المجموعة الأولى، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى في البطولة: مصر، زميمبابوي، أوغندا، الكونغو.

المجموعة الثانية في البطولة: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي.

المجموعة الثالثة في البطولة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة في البطولة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

المجموعة الخامسة في البطولة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة السادسة في البطولة: الكاميرون، بينين، غانا، غينيا.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019

مصر× زيمباوي 21/6/2019 10 مساء استاد القاهرة الدولي الكونغو× أوغندا 22/6/2019 4.30 مساء استاد القاهرة الدولي اوغندا× زيمبابوي 26/6/2019 7.00 مساء استاد القاهرة الدولي مصر× الكونغو 26/6/2019 10 مساء استاد القاهرة الدولي مصر × أوغندا 30/6/2019 9 مساء استاد القاهرة الدولي زيمبابوي× الكونغو 30/6/3/2019 9 مساء استاد 30 يونيو

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القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

سيتم بث بطولة كأس أمم أفريقيا عبر مجموعة من القنوات المجانية وغير مشفرة، ومن هذه القنوات قناة Bein sports Hd، وقناة تايم سبورت المصرية، وقناة abc1 جنوب إفريقيا، وقنوات التلفزيون الأرضي، ويمكنكم متابعة المباريات في مواعيدها كما ذكرناها سابقا.