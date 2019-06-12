مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وجدول مواعيد مباريات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا

تم تقسيم بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى 6 مجموعات في النسخة الثانية والثلاثين من “كان” والتي يتم انعقادها في في الفترة بين 21 يونيو، و19 يوليو من عام 2019، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبا حيث يتم تقسيمهم إلى المجموعات الستة، نتابع فيما يلي عبر كلمة للتعرف على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تتم فعاليتها على أرض ملاعب مصر، ومن المقرر أن المجموعة الثالثة تضم كل من السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا.

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثالثة فى كأس الأمم الأفريقية

تضم المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية كل من منتخب الجزائر، ومنتخب كينيا، ومنتخب تنزانيا، ومنتخب السنغال، ومن المقرر أن تلعب المنتخبات الأربعة في المجموعة الثالثة في الجولات الثلاثة.

تلعب المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في 4 من المحافظات المصرية على أراضي ملاعب كل من استاد الاسكندرية، واستاد الإسماعيلية، واستاد السويس، وكل من استاد السلام واستاد الدفاع الجوي واستاد القاهرة في القاهرة.

ومن المقرر أن مباريات الدور الـ 16 تقام في أيام و6 و7 من شهر يوليو 2019، أما مباريات الدور النهائي فتكون في أيام 10 و11 من شهر يوليو، ومباريات الدور النصف النهائي تكون في يوم 14 يوليو 2019، والمباراة النهائية تقام على استاد القاهرة في يوم 19 يوليو الساعة 9:00 مساءً.