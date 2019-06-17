جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019 والقنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا مجانيا

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019 الذي ينتظره الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، والذي يبدأ من يوم 21 يونيو 2019 إلى يوم 19 يونيو 2019، وتقام بطولة أفريقيا على أرض ستة ملاعب وهم استاد القاهرة الدولي، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسكندرية، استاد السويس، استاد الإسماعيلية، وتقام مباريات كل مجموعة على واحد من الملاعب السابق ذكرها، ويمكن في البداية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، عن طريق موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، والذي يتيح إمكانية حجز التذاكر بشكل سهل للغاية، حيث يتم تسجيل الدخول على الموقع وكتابة جميع البيانات المطلوبة، ثم الحصول على رقم خاص، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع يمكن حجز أي مباراة تود حضورها، في حالة توفر تذاكر خاصة بها، ولمن لم يبلغ من العمر 16 عاما، يمكنه حجز المباريات عن طريق بطاقة التشجيع الخاصة بوالديه.

وتضم المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2019، منتخب مدغشقر – بوروندي، نيجيريا، غينيا، وسنقدم لكم في هذا الموضوع مواعيد مباريات المجموعة الثانية كاملة، لإمكانية مشاهدتها في موعدها، كما يمكن شراء التذاكر كما ذكرنا سابقا بشكل سهل للغاية، وعن أسعار تذاكر المباريات التي لا يلعب بها المنتخب المصري، فهي 100 جنيه للدرجة الثالثة، و 300 جنيه للدرجة الثانية، و 500 جنيه للدرجة الأولى.

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2019

وتضم بطولة أفريقيا 2019 6 مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، أوغندا، الكونغو، زيمبابوي. المجموعة الثانية: مدغشقر – بوروندي، نيجيريا، غينيا. المجموعة الثالثة: الجزائر، السنغال، تنزانيا، كينيا. المجموعة الرابعة: كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، المغرب، ناميبيا. المجموعة الخامسة: مالي، اوتس، أنجولا، موريتانيا. المجموعة السادسة: غانا، بينين، غينيا، الكاميرون.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019

تأتي على رأس القنوات الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2019، قناة Bein sports HD وهي تهتم ببث كل ما يخص الساحرة المستديرة سواء عالميا أو محليا وعربيا، وأيضا قناة تايم سبورت المصرية، وقناة جنوب أفريقيا acb 1، وقنوات التلفزيون الأرضي، كما يمكن مشاهدة كأس أفريقيا عبر الإنترنت بشكل مباشر.