مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019 ومواعيد المباريات في الجولة الأولى والثانية والثالثة

كأس الأمم الأفريقية يتم انعقاده ولعب مبارياته على أرض الملاعب المصرية المختلفة في بعض محافظات مصر، والجدير بالذكر تقسيم مجموعات كأس الأمم الأفريقية إلى أربع مجموعات، كل مجموعة بها 4 من الفرق الـ 24 التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر والتي تتم مبارياتها خلال الفترة ما بين 21 يونيو، و19 يوليو 2019، وتضم المجموعة الرابعة كل من المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا، تعرف عبر كلمة دوت أورج على جدول ومواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية.
المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية
تم إطلاق البطولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية في السودان عام 1957، وفي هذا العام تستضيف مصر البطولة في نسختها الثانية والثلاثين من الـ”كان” وتمتد فعاليات مباريات البطولة حتى يوم 19 يوليو 2019، وتبدأ الافتتاحية في يوم 21 يونيو، هذا وتنقسم المجموعات إلى ستة مجموعات، منها المجموعة الرابعة التي تضم كل من فريق المغرب، وفريق كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، والتي تتم خلال الجولات الثلاثة.
جدول ومواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية
- يواجه فريق المغرب منتخب ناميبيا في يوم 23 يونيو 2019 في الساعة 4:30 مساءً ضمن فعاليات الجولة الأولى.
- كما يواجه منتخب جنوب أفريقيا منتخب كوت ديفوار في الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم 24 يونيو في الجولة الأولى.
- في الجولة الثانية يلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساءً.
- يواجه جنوب أفريقيا منتخب ناميبيا في 28 يونيو الساعة العاشرة مساءً خلال الجولة الثانية.
- أما في الجولة الثالثة يواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا في الساعة السادسة مساءً، وفي نفس الوقت يواجه منتخب ناميبيا منتخب كوت ديفوار.
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