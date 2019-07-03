مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019 | كأس امم افريقيا 2019

نقدم لكم اليوم مواجهات مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019، وذلك بعد الاعلان عن أسماء المنتخبات المتأهلة والتعرف على المجموعات الست، وذلك وفق نظام إقامة بطولة الأمم الإفريقية 32، والتي تتكون من 24 منتخب وذلك لأول مرة، وستعطي الفرصة لأربع منتخبات من الذين حصلوا على المركز الثالث، وذلك ليحصلوا على بطاقة عبور في الدور السادس عشر، وذلك لمقابلة المنتخبات الذين صعدوا للمركز الأول بالمجموعات، وسنضع لكم طريقة تحديد مواجهات دور 16 امم افريقيا 2019 وذلك عقب الانتهاء من مباريات المجموعة السادسة اليوم.

مساء يوم الثلاثاء 2-7-2019، اثناء مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات، وذلك بعد ان اقامت مباريات المجموعة الخامسة، والسادسة، والتي يتحدد منها بشكل نهائي الأسماء الخاصة بالمنتخبات المتأهلة في مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019 وذلك عن كل مجموعة مباشرةً ويتوقف ذلك على حسب احتلال المركز الأول والثاني، وعلى حسب اختيار اللجنة المنظمة لمجموعة أسماء المنتخبات الأربعة والأفضل من بين باقي المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في دور ال١٦ امم افريقيا، والتي لها قواعد وقوانين والذي وضعها هو الاتحاد الفريقي لكرة القدم، كما تعتمد على النتائج النهائية وتعتمد أيضاً على عدد الأهداف والأداء،واليوم سنضع لكم الطريقة التي يطبقونها لإجراء قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 وذلك لتحديد من الذي سيلعب في كل مباراة من مباريات دور 16.

طريقة قرعة مباريات دور ال١٦ أمم افريقيا 2019

عشاق كرة القدم كثيرين ومتنوعين في كل مكان في مصر والمغرب وتونس والجزائر وكافة انحاء الدول العربية، فهم ينتظرون ما هي الطريقة في توزيع المنتخبات والتي يتحدد من خلالها الذين سوف يلعبون المباريات في دور الستة عشر افريقيا 2019، حيث تم معرفة شكل قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019، والفرق التي سوف تتقابل الدور المقبل من المسابقة، ومن الفرق التي سوف تشهد مبارياتها منافسة قوية وحاسمة اثناء الفترة الحالية.

والأن من خلال موقع كلمة دوت كوم نعلن لكم قرعة مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019 والتي تبداء من 5 يوليو وتنتهي عند 8 يوليو.