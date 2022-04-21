انحسرت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2022 بين ليفربول ومانشستر سيتي، فبعد 32 جولة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة، المباريات المتبقية لنادي ليفربول ومانشستر سيتي هي 6 مباريات لكل فريق، سوف نرصدها معكم من خلال هذا التقرير، حيث يبحث كل فريق عن الفوز باللقب، هذا ومن المرتقب أن تكون الأسابيع المتبقية للبريميرليج هامة جدًا.

مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022

من الوهلة الأولى، يبدو أن مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي ستكون أصعب من المباريات المتبقية لفريق مانشستر سيتي، من أقوى مباريات ليفربول القادمة هي مواجهة توتنهام على ملعب أنفيلد يوم 7 مايو، كما تنتظر ليفربول مواجهة صعبة ضد نيوكاسل، الفريق الصعب خلال الفترة الأخيرة وخاصة أن المباراة سوف تُقام في نيوكاسل، كما سيزور ليفربول برمنجهام لمواجهة أستون فيلا.

أصعب مواجهة في جدول مباريات مان سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي سوف تكون ضد ويستهام بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 مايو القادم، كما سيلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل لكن في مانشستر، ومن المواجهات الصعبة عندما يزور السيتي فريق وولفرهامبتون.