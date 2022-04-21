مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية

انحسرت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2022 بين ليفربول ومانشستر سيتي، فبعد 32 جولة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة، المباريات المتبقية لنادي ليفربول ومانشستر سيتي هي 6 مباريات لكل فريق، سوف نرصدها معكم من خلال هذا التقرير، حيث يبحث كل فريق عن الفوز باللقب، هذا ومن المرتقب أن تكون الأسابيع المتبقية للبريميرليج هامة جدًا.

مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022

من الوهلة الأولى، يبدو أن مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي ستكون أصعب من المباريات المتبقية لفريق مانشستر سيتي، من أقوى مباريات ليفربول القادمة هي مواجهة توتنهام على ملعب أنفيلد يوم 7 مايو، كما تنتظر ليفربول مواجهة صعبة ضد نيوكاسل، الفريق الصعب خلال الفترة الأخيرة وخاصة أن المباراة سوف تُقام في نيوكاسل، كما سيزور ليفربول برمنجهام لمواجهة أستون فيلا.

أصعب مواجهة في جدول مباريات مان سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي سوف تكون ضد ويستهام بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 مايو القادم، كما سيلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل لكن في مانشستر، ومن المواجهات الصعبة عندما يزور السيتي فريق وولفرهامبتون.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي
مباراة ليفربول وإيفرتون 24 أبريل
مباراة نيوكاسل وليفربول 30 أبريل
مباراة ليفربول وتوتنهام 7 مايو
مباراة أستون فيلا وليفربول 10 مايو
مباراة ساوثهامبتون وليفربول 15 مايو
مباراة ليفربول وولفرهامبتون 22 مايو
مباريات مانشستر سيتي المتبقية
مباراة مانشستر سيتي وواتفورد 23 أبريل
مباراة ليدز ومان سيتي 30 أبريل
مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 8 مايو
مباراة وولفرهامبتون ومان سيتي
مباراة ويستهام ومان سيتي 15 مايو
مباراة مان سيتي وأستون فيلا 22 مايو
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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