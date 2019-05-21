“مباريات من نار” اليوم أقوي 5 مواجهات للنجاة من الهبوط فى الدوري المصري

اليوم تشهد الملاعب المصرية أقوي 5 مواجهات من نار من أجل النجاة من الهبوط فى الدوري المصري، صراع القاع لا يقل ضراوة عن صراع المقدمة، بل ويعتبر أشرس خاصة مع الجولة قبل الأخيرة والأسبوع 33 الحاسم، فصراع القمة انحصر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ولكن صراع المؤخرة يشمل 9 أندية من أجل الخلاص من الهبوط.

قبل نهاية الدوري بثلاثة أسابيع ودع النجوم والداخلية الدوري المصري ليبقى مقعد واحد يهبط بصاحبة لدوري القسم الثاني، والأندية التى تصارع الهبوط هى الأندية التى جمعت أقل من 40 نقطة وهم “طلائع الجيش، وإنبي، وادي دجلة، والإنتاج الحربي، والاتحاد السكندري، والجونة، وحرس الحدود، وسموحة، وبتروجيت”، ونستعرض مواجهات وصدامات اليوم النارية من أجل النجاة من الهبوط.

مباراة سموحة مع بتروجيت

تقام على استاد المكس يلتقى سموحة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة يواجه بتروجيت صاحب المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

مباراة المصري مع الإنتاج الحربي

تقام على استاد الجيش بالسويس المصري فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة يواجه الإنتاج الحربي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

مباراة إنبي مع مصر المقاصة

تقام على استاد بتروسبورت، إنبي يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة يواجه مصر المقاصة صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة.

مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري

تقام على استاد الرياضة العسكري بين طلائع الجيش صاحب المركز الثامن برصيد 37 نقطة مع الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

مباراة وادي دجلة وحرس الحدود

تقام على استاد المقاولون العرب، حيث يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة، وحرس الحدود يحتل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

تقام المباريات الخمسة فى توقيت واحد وهو العاشرة مساءً وتنقل جميع المباريات على الهواء مباشرة على مجموعة قنوات أون سبورت ON Sports وعلى قنوات النيل للرياضة Nile Sport الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري.

ويلتقى غداً الأربعاء فريق بيراميدز مع نجوم المستقبل فى مباراة هامة لفريق بيراميدز الذي يأمل فى الحصول على المركز الثاني من الزمالك فى حالة تعثر الفريق الأبيض، والنجوم هبط رسمياً لدوري القسم الثاني ويسعي للأداء المشرف أمام بيراميدز.

بينما يلتقى الأهلي مع الإسماعيلي فى مباراة قمة فى الإثارة والمتعة حيث يسعي الأهلي للحصول على النقاط الثلاث للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الزمالك فى الصراع على قمة الدوري المصري، وتقام المباراة على استاد برج العرب فى العاشرة مساءً يوم الأربعاء 22 مايو.