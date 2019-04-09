مباشر الآن ليفربول وبورتو لحظة بلحظة متابعة مستمرة دوري أبطال أوروبا الشوط الأول 2-0

مباراة ليفربول وبورتو المباراة المرتقبة الآن في دوري أبطال أوروبا 2019 اليوم الثلاثاء 9/4/2019 في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي اليوم فريق بورتو البرتغالي على أرضه في مباراة شرسة وقوية بين الفريقين للمنافسة في الربع النهائي الآن وبالطبع يسعى فريق ليفربول بكل قوة اليوم للفوز وتحقيق الأهداف على أرضه أمام بورتو قبل مباراة العودة بين الفريقين، وينتظر الملايين مشاهدة اللاعب المميز بطل ليفربول “محمد صلاح” والذي يعتبر من هدافي الدوري الإنجليزي الآن.

مباشر لحظة بلحظة ليفربول ضد بورتو دوري أبطال أوروبا

تبدأ الآن مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ونتابع مع حضراتكم المباراة لحظة بلحظة من خلال موقعنا كلمة وأليكم ملخص أحداث المباراة:

بداية الشوط الأول بين الفريقين

هجوم قوي من ليفربول في الدقائق الأولي من المباراة

الدقيقة 3 فرصة هدف لليفربول لكن تخرج عرضية

جووووووووووووووووول الهدف الأول لليفربول

الدقيقة 5 من المباراة يسجل نابي كيتا الهدف الأول لليفربول في المباراة

الدقيقة 8 من المباراة تسلل على لاعب ليفربول ساديو ماني

الدقيقة 9 تسلل على لاعب بورتو

الدقيقة 15 لزالت ليفربول متقدمة بهدف فيما تحاول بورتو التعادل

الدقيقة 18 أووووووووووو كاد صلاح أن يسدد الهدف الثاني لكن يتصدي لها حارس مرمي بورتو

الدقيقة 22 صلاح يهدر فرصة هدف ضائعه

جووووووووووووووووول الهدف الثاني لليفربول

الدقيقة 26 فيرمينو يحرز الهدف الثاني لليفربول في شباك بورتو

الدقيقة 30 اليسون حارس مرمي ليفربول يتألق ويتصدي لكرة قوية كادت أن تكون الهدف الأول لبورتو

الدقيقة 34 فرصة ضائعة من فيرمينو كادت أن تكون الهدف الثالث لليفربول

ليفربول يواصل التقدم في المباراة والضغط على بورتو

الحكم يعلن نهاية الشوط الأول من المباراة بنتيجة 2-0 لليفر

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