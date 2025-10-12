مباشر الآن هولندا وفنلندا اليوم في تصفيات مونديال 2026 دقيقة بدقيقة كتابيًا

يستضيف منتخب هولندا نظيره فنلندا مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ويسعى منتخب الطواحين إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة من أجل الاقتراب من التأهل إلى المونديال، حيث يتصدر ترتيب جدول المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويتواجد منتخب فنلندا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الموعد

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة هولندا وفنلندا، اليوم الأحد، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبغداد، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، ويحتضن ملعب “يوهان كرويف” بهولندا أحداث هذه المواجهة.

القنوات الناقلة

تنقل أحداث هذا اللقاء عبر مجموعة قنوات “beIN Sports” الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة هولندا ضد فنلندا عبر قناة “beIN Sports 1 HD” بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عن طريق خدمة “beIN Connect” للمشتركين في إحدى باقات بي إن، أو عن طريق الاشتراك في منصة “TOD TV“.

تشكيل هولندا

بدأ رونالد كومان، المدير الفني للطواحين، المباراة ضد فنلندا بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس، تيمبر، فان دايك، فان دي فين.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كلويفيرت، دي يونج.

خط الهجوم: مالين، ديباي، جاكبو.

بطاقة المباراة

البطولة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 المباراة هولندا vs فنلندا الملعب ملعب يوهان كرويف – هولندا الموعد الأحد 12 أكتوبر 2025 التوقيت 7:00 مساءً (القاهرة – مكة – بغداد) / 8:00 مساءً (أبوظبي) القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD المعلق علي سعيد الكعبي

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 15 مواجهة سابقة، وكانت الأفضلية للمنتخب الهولندي حيث استطاع تحقيق الانتصار في 12 لقاء، بينما حقق المنتخب الفنلندي انتصارًا وحيدًا، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل بينهما.