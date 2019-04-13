مباشر مباراة الأهلي وصن داونز إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018/2019

نقدم لكم متابعة مباشر مباراة الأهلي وصن داونز ضمن منافسات إياب دوري ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة مصيرية للمارد الأحمر في مشوار البطولة، خاصة بعد الخسارة المخيبة للأمال في مباراة الذهاب، يطمح اليوم الأهلي في تحقيق مهمة صعبة وهي إحراز خمسة أهداف على الأقل دون استقبال أي هدف في مرماهم، مباراة على الورق ستكون صعبة على المارد الأحمر، ولكن كرة القدم عودتنا دائما وأبدا على المفاجات، الأهلي يرغب في رد اعتبار نتيجة مباراة الأولى، وبالتالي استعد لاعبو الأهلي بشكل كبير لهذه المباراة المرتقبة.

تقام مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي صن داونز بخمسة أهداف نظيفة، وفرص الأهلي في الصعود في هذه المباراة هي تسجيل على الأقل خمسة أهداف دون إحراز أي هدف من قبل صن داونز، وقتها يتم الإحتكام إلى ركلات الجزاء، تذاع مباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 1، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق المصري أحمد عبده، ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الغامبي باكاري غاساما.

تشكيلة نادي الأهلي

يبدأ الأهلي اليوم بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول، في خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجاي، بقيادة المهاجم المغربي وليد أزارو.

مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

انتظرونا وتغطية كتابية كاملة لمباراة الأهلي وصن داونز عن أحداث المباراة بشكل كامل، سواء الأحداث خارج المستطيل الأخضر أو داخله، مع متابعة حية لمجريات اللقاء أول بأول ولحظة بالحظة بمجرد بداية المباراة بمشيئة الله، كل ما عليكم هو تحديث المقال أول بأول لمتابعة كل جديد يطرأ خلال هذه الفترة.

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