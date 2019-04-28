مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28/4/2019 في كأس الكونفيدرالية

نقدم لكم متابعة مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم موسم 2018/2019، الزمالك صاحب الأسم الكبير في القارة الأفريقية، يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي، وذلك من أجل تسهيل مهمته قبل السفر إلى سوسه للعب مباراة الإياب، مباراة اليوم صعبة جدا على الفريقين، الطموح لدى الفريقين كبير من أجل المواصلة في المنافسة على هذا اللقب، من أجل الظفر والتتويج به في النهائية، على الجانب الاَخر يبحث نادي النجم الساحلي بالخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية على الأقل، وتأجل الحسم في الإياب.

تذاع مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم على الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وهو مجموعة قنوات بين سبورت، ولكن تذاع المباراة أيضا على قناة الثانية والنيل الرياضية ولكن على التردد الأرضي فقط، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض كانت في نصف نهائي الكونفيدرالية، وانتهت مجموعة المباراتين بفوز النجم بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد مباراة العودة التاريخة التي قدمها الزمالك وفوزه بثلاثة أهداف.

مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي في كأس الكونفيدرالية 2018/2019

تبدأ مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر (21:00)، الثامنة مساء بتوقيت تونس (20:00)، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 1، تحت تعليق كل من المصري علي محمد علي، والتونسي حفيظ الدراجي، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي.

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