مباشر مباراة الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 متابعة كتابية

نقدم لكم مباشر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم موسم 2018/2019، كلاسيكو جديد في الدوري السعودي اليوم، مباراة من العيار الثقيل، حيث تحظى بالعديد والعديد من المتابعين من محبي الكرة السعودية والعربية بشكل عام، يبحث الزعيم نادي الهلال عن تحقيق الفوز والانتصار ومواصلة الضغط على نادي النصر صاحب المركز الأول وذلك من الرجوع إلى الصدارة مرة أخرى، على الجانب الاَخر يطمح نادي الأهلي في تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على المركز الثالث بجوار كل من التعاون والشباب.

تقام مباشر مباراة الهلال والأهلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، الملعب الخاص بنادي الأهلي السعودي، يتسع هذا الملعب إلى 65 ألف متفرج ومشاهد، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض كانت في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وانتهت مباراة الذهاب بفوز نادي الهلال بهدف نظيف عن طريق اللاعب جوناثان سوريانو، ولكن مازال متبقى مباراة الإياب، وبالنظر إلى مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت في الأسبوع الرابع عشر، انتهت المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

الفريق الهلال الأهلي النتيجة 0 0

مباشر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي موسم 2018/2019

تقام مباراة الهلال والأهلي اليوم الجمعة 12 من أبريل الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية (20:45)، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر (19:45)، تذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD، أصحاب حقوق بث مباريات الدوري السعودي بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط، يشرف بالتعليق على هذه المباراة كل من فهد العتيبي وعيسى الحربين.

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