مباشر | مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي أبطال العرب .. كأس زايد

نهائي البطولة الأغلى عربيا وأفريقيا وأسيويا من ناحية قيمة الجائزة للفائز بالمركز الأول وهي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال والتي يطلق عليها “البطولة العربية” . شهدت البطولة منافسة كبيرة جدا بين أكبر الأندية العربية وتكاد تكون أفضل نسخة من ناحية التنظيم والمشاركة والندية بين الفرق .

مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي

تقام المباراة علي ملعب هزاع بن زايد في دولة الامارات وسط حضور جماهيري كبير جدا لمشاهدة أقوي مباراة في البطولة ومشاهدة حفل التكريم للفائز بالبطولة الغالية

تشكيلة الهلال للمباراة

تشكيلة الفريقين

متابعة مباشرة للمباراة

حضور جماهيري أكبر لنادي الهلال السعودي المتحفز بالفوز باللقب بعد المباراة الماراثونية والتي انتهت بركلات الترجيح من علامة الجزاء ضد الفريق الجار أهلي جدة السعودي ويتمتع الهلال السعودي بفرص قوية ورغبة زوران بالحصول علي اللقب بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة فهو الأن يتصدر الدوري السعودي وينافس علي بطولة كأس زايد للأندية العربية .

الهدف الأول للنجم الساحلي

التقديم الكبير لوالدنا الخالد زايد

عن وطن في هيئة رجل وزعيم في هيئة أمة.. عن من جمع الأمس فصارت لغة العالم كلمة.. عن مَعْلَمنا ومُعَلِّمنا نبراس العزة والحكمة.. عن بانٍ ربان قائد.. عن والدنا الخالد #زايد#الهلال_النجم_الساحلي

نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال

الاستوديو التحليلي الآن على #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/phgYaxDbnd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2019

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