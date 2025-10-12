مباشر مصر وغينيا بيساو اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 لحظة بلحظة نصيًا

يحتضن ملعب القاهرة الدولي مساء الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد نجح الفراعنة في التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة.

الموعد

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد غينيا بيساو مساء اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام أحداث هذه المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تمتلك مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو بتعليق محمد الكواليني ومحمد الشاذلي، كما تُعرض أيضًا بشكل مجاني عبر قناة “MBC Masr 2” بصوت المعلق عصام عبده.

تشكيل منتخب مصر

بدأ حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

بطاقة المباراة

البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المباراة مصر vs غينيا بيساو الملعب ستاد القاهرة الدولي الموعد الأحد 12 أكتوبر 2025 التوقيت 10:00 مساءً (القاهرة – مكة المكرمة – بغداد)

11:00 مساءً (أبوظبي) القنوات الناقلة ON Time Sports – MBC Masr 2 المعلقون محمد الكواليني – محمد الشاذلي – عصام عبده

تاريخ المواجهات

تقابل منتخب الفراعنة أمام غينيا بيساو في مواجهتين سابقتين، وكان التفوق لصالح منتخبنا الوطني، حيث فاز في المباراة الأولى بكأس أمم أفريقيا عام 2022 بهدف نظيف سجله الدولي محمد صلاح.

والمباراة الثانية كانت في ذهاب التصفيات الحالية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.