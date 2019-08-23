“مباشر ومجاناً” رابط منصة “gsa.live” مشاهدة مباريات الدوري السعودي – جدول كأس الأمير محمد بن سلمان

gsa.live هى منصة الكتروينة اطلقتها الهيئة العامة للرياضة لمتابعة ومشاهدة بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، ومشاهدة المباريات بجودة عالية، هذا بالاضافة الى تقديم المنصة المزيد من ملخص المباريات وجدول مواعيد مباريات البطولة، وتوضح كافة المعلومات التي تهم عشاق الساحرة المستديرة، كما أن منصة “gsa.live” تقدم هذه الخدمة مجاناً، ويمكن لجميع متابعي كرة القدم مشاهدة المباريات من خلال المنصة في المملكة العربية السعودية وخارجها، أو من خلال استخدام تطبيق منصة gsa.live لمشاهدة البطولة الرياضية.

وتضع الهيئة العامة للرياضة خطة مناسبة مستقبلية بشأن “gsa.live” لتقديم كواليس المباريات قبل بدئها، ونشر تقارير عن اللاعبين، وهى فرصة لكي يتابع جمهور الكرة لاعبه المفضل، عبر منصة gsa.live الالكترونية، والاستمتاع بالدوري السعودي لكرة القدم.

gsa.live

تساهم المنصة في اثراء المحتوى الرياضي السعودي، وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه هيئة الرياضة السعودية، كما أن اتاحة المنصة عبر الانترنت وامكانية مشاهدة مباريات الدوري السعودي مفتوحاً حول العالم، يعد فرصة قوية جداً، لتسويق لاعبي البطولة، واستعراض المهارات في اللعب، وفتح المجال أمام الجميع.

رابط منصة gsa.live

اصبحت الآن منصة gsa.live جاهزة لمشاهدة المباريات، وبالتالي يمكنكم الدخول مباشرة على الرابط التالي “gsa.live” ومتابعة المباريات مجاناً ومباشرة، ويمكنكم التعرف من خلالها على جدول ومواعيد المباريات، حيث سبق التحدث سابقاً عن منصة “جي اس ايه لايف” والآن أصبحت متاحة للجميع.

جدول مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان – gsa.live

الجدول التالي يوضح مواعيد مباريات بطولة الأمير محمد بن سلمان ويمكنكم مشاهدتها مباشر بشكل مجاني عبر “gsa.live” الالكترونية.

جدول مباريات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان

مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019 الفريقين الإستاد الرياضي موعد المباراة الهلال * أبها استاد جامعة الملك سعود 7:00 مساء التعاون * الحزم استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية 7:10 مساء الاتحاد * الرائد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) 8:50 مساء

جدول مباريات السبت 24 أغسطس 2019 الفرق الإستاد الرياضي موعد المباراة الفتح * الشباب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 6:50 م الفيصلي * الفيحاء ملعب مدينة المجمعة الرياضية 7:05 م الوحدة * الاتفاق استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية 8:50م

جدول مباريات بطولة الأمير محمد بن سلمان الخميس 29 أغسطس الفرق الإستاد الرياضي موعد المباراة العدالة * ضمك ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 6:45م الفيحاء * الحزم ملعب مدينة المجمعة الرياضية 8:20م

جدول مباريات الأمير محمد بن سلمان الجمعة 30 أغسطس الفرق الاستاد الرياضي موعد المباراة الشباب * الفيصلي استاد الملك فهد الدولي 6:55م الوحدة * أبها مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 8:40م الفتح * النصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 8:40م