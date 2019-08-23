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“مباشر ومجاناً” رابط منصة “gsa.live” مشاهدة مباريات الدوري السعودي – جدول كأس الأمير محمد بن سلمان

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“مباشر ومجاناً” رابط منصة “gsa.live” مشاهدة مباريات الدوري السعودي – جدول كأس الأمير محمد بن سلمان
منصة gsa.live

gsa.live هى منصة الكتروينة اطلقتها الهيئة العامة للرياضة لمتابعة ومشاهدة بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، ومشاهدة المباريات بجودة عالية، هذا بالاضافة الى تقديم المنصة المزيد من ملخص المباريات وجدول مواعيد مباريات البطولة، وتوضح كافة المعلومات التي تهم عشاق الساحرة المستديرة، كما أن منصة “gsa.live” تقدم هذه الخدمة مجاناً، ويمكن لجميع متابعي كرة القدم مشاهدة المباريات من خلال المنصة في المملكة العربية السعودية وخارجها، أو من خلال استخدام تطبيق منصة gsa.live لمشاهدة البطولة الرياضية.

وتضع الهيئة العامة للرياضة خطة مناسبة مستقبلية بشأن “gsa.live” لتقديم كواليس المباريات قبل بدئها، ونشر تقارير عن اللاعبين، وهى فرصة لكي يتابع جمهور الكرة لاعبه المفضل، عبر منصة gsa.live الالكترونية، والاستمتاع بالدوري السعودي لكرة القدم.

gsa.live

تساهم المنصة في اثراء المحتوى الرياضي السعودي، وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه هيئة الرياضة السعودية، كما أن اتاحة المنصة عبر الانترنت وامكانية مشاهدة مباريات الدوري السعودي مفتوحاً حول العالم، يعد فرصة قوية جداً، لتسويق لاعبي البطولة، واستعراض المهارات في اللعب، وفتح المجال أمام الجميع.

رابط منصة gsa.live

اصبحت الآن منصة gsa.live جاهزة لمشاهدة المباريات، وبالتالي يمكنكم الدخول مباشرة على الرابط التالي “gsa.live” ومتابعة المباريات مجاناً ومباشرة، ويمكنكم التعرف من خلالها على جدول ومواعيد المباريات، حيث سبق التحدث سابقاً عن منصة “جي اس ايه لايف” والآن أصبحت متاحة للجميع.

جدول مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان – gsa.live

الجدول التالي يوضح مواعيد مباريات بطولة الأمير محمد بن سلمان ويمكنكم مشاهدتها مباشر بشكل مجاني عبر “gsa.live” الالكترونية.

جدول مباريات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان

مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019
الفريقينالإستاد الرياضيموعد المباراة
الهلال * أبهااستاد جامعة الملك سعود7:00 مساء
التعاون * الحزماستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية7:10 مساء
الاتحاد * الرائدمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)8:50 مساء
جدول مباريات السبت 24 أغسطس 2019
الفرقالإستاد الرياضيموعد المباراة
الفتح * الشبابملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية6:50 م
الفيصلي * الفيحاءملعب مدينة المجمعة الرياضية7:05 م
الوحدة * الاتفاقاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية8:50م
جدول مباريات بطولة الأمير محمد بن سلمان الخميس 29 أغسطس
الفرقالإستاد الرياضيموعد المباراة
العدالة * ضمكملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية6:45م
الفيحاء * الحزمملعب مدينة المجمعة الرياضية8:20م
جدول مباريات الأمير محمد بن سلمان الجمعة 30 أغسطس
الفرقالاستاد الرياضيموعد المباراة
الشباب * الفيصلياستاد الملك فهد الدولي6:55م
الوحدة * أبهامدينة الملك عبدالعزيز الرياضية8:40م
الفتح * النصرملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية8:40م
جدول مباريات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان السبت 31 اغسطس
الفرقالإستاد الرياضيموعد المباراة
الاتفاق * الأهلياستاد الأمير محمد بن فهد6:40م
الرائد * الهلالاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية7:05م
الاتحاد * التعاونالجوهرة المشتعلة8:50م

 

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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