أعلن نادي الزمالك رسمياً عن انضمام اللاعب المغربي ذات المهارات العالية في منطقة الهجوم وذلك بعد مسيرة طويلة من المفاوضات بالتعاقد مع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وسوف يصل لاعب الزمالك الجديد بن شرقي الى مصر في يوم الأربعاء القادم، حيث اعتبر الكثير من المحللين الرياضيين أن صفقة نادي الزمالك مع اشرف بن شرقي ستجعل الزمالك في قوة المنافسة على البطولات هذا بسبب قوة الهجوم في اللاعب المغربي بن شرقي مع قوة خط الوسط لنادي الزمالك، أشرف بنشرقي صاحب عمر 25 عاماً، من مواليد 24 سبتمبر عام 1994، حيث بدأ أشرف حياته في “تازه” وكان نادي المغرب الفاسي هو نقطة انطلاق قوية في مسيرة اللاعب بن شرقي الكروية التي قادته الى النجاح.

انضمام اشرف بن شرقي للزمالك

كما صرح المستشار مرتضى منصور عن تعاقد الكابتن اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات، وسوف إلى مصر في يوم الأربعاء، بعد مجهود كبير من المفاوضات مع بن شرقي الذي يتميز بالمهارات العالية.

كما تداول خبر تعاقد بن شرقي مع الزمالك الكثير من المحللين الرياضيين وجاء التأكيد على ان صفقة بن شرقي هى صفة مهمة للزمالك وانضمام بن شرقي مكسب كبير لنادي الزمالك بعد اعلان الخبر رسمياً من قبل المستشار مرتضى منصور.

حيث تداول خبر انضمام بن شرقي للزمالك بشكل واسع في الوسط الرياضي حيث تم وصف الصفقة بأنها صفقة القرن، وهو احد اللاعبين المميزين الذين يضيفون قوة كبيرة الى نادي الزمالك.