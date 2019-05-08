متابعة|ملخص نتيجة مباراة أياكس ضد توتنهام [2-0] في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أياكس ضد توتنهام،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يستضيف نلدي أياكس الهولندي نادي توتنهام الإنجليزي في قمة نارية مرتقبة لحجز مقعد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد فاز نادي أياكس الهولندي في المباراة السابقة على الملعب الجديد لتوتنهام عوتسبير بهدف وحيد، ورغم خسارته بي جماهيره إلا أن توتنهام قدم أداء قويا في تلك المباراة.

وعاد غلى توتنهام نجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي كان له الدور البارز في تأهل توتنهام على حساب مان سيتي في غياب المهاجم هاري كين.

تشكيلة أياكس ضد توتنهام:

أياكس أونانا، تاجيليافيكو ،بليند، دي ليخت، نصير مرزاوي،دي يونغ شونه،نيريس فان دي بييك، حكيم زياش، دوشان تاديتش

توتنهام هوتسبير هوجو لوريس، تربيير الدوريلد، فيرتونغن داني روز، فيكتور وانياما، سيسوكو، ديلي آلي، كريستيان إريكسن، سون هيونغ مين،لوكاس مورا.

وسيلاقي المتأهل من هذه المباراة نادي ليفربول الإنجليزي الذي تأهل بدوره إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره في مباراة الذهاب امام برشلونة بثلاثية دون رد، غلى فوز كبير بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة تاريخية مثيرة، أبدع فيها رجال يورغن كلوب مع غياب أبرز نجوم فريق الريدز وعلى رأسهم المهاجم المصري محمد صلاح.

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وسيقام النهائي في مدينة مدريد في اليوم الأول من الشهر المقبل في الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد.

ملخص المباراة الشوط الأول

دخل النادي الهولندي المباراة بقوة حيث إستطاع التقدم في النتيجة بعد خمس دقائق من صافرة البداية بواسطة مهاجمه دي ليخت، ورغم إستحواذه على الكرة إلا أن قلة التركيزمن لاعبي توتنهام حالت دون تسجيل هدف التعديل، وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين ضاعف المغربي حكيم زياش النتيجة لأياكس، تقدم أياكس إستمر حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.