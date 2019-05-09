متابعة|نتيجة مباراة فالنسيا ضد أرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

فالنسيا ضد أرسنال،يلتقي نادي أرسنال الإنجليزي مضيفه ناد فالنسيا الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد فاز الفريق اللندني في مباراة الذهاب في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للخفافيش، لكن سداسية الفريق الإسباني ضد هويسكا في الدوري تبين مدى قوة هجوم هذه النادي ولا يستبعد أن يقوم بريمونتادا ضد الفريق الإنجليزي.

الفريق الإنجليزي لديه طموح كبير للفوز بهذه المسابقة حيث خرج من المنافسة على أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل في الدورين وبما أن المتوج بهذه المسابقة يذهب مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فهي تعد فرصة كبيرة أمام رجال أوناي إيمري.

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تشكيلة الفريقين الأساسية في المباراة:فالنسيا ضد أرسنال

فالنسيا نيتو، خوسيه لويز جايا،غابيرييل باوليستا، غاراي، كريستيانو بيتشيني، غونزالو غيديز، فرانسيس كوكلين، باريخون دانييل واس، كيفن غاميرو، رودريغو.

ارسنال بيتر تشيك، باباستاثوبولوس، كوسيليني ،مونريال، ميتلاند نايلز، لوكاس توريرا، جرانيت شاكا، أوزيل، ألكسندر لاكازيت،بيير أمريك أوباميانج.

أقل من عشر دقائق تفصلنا عن المواجهة النارية بين الفريق الإسباني والإنجليزي، وتسيطر الفرق الإنجليزية هذا الموسم على البطولات الأوروبية حيث تأهل ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، فيما ينافس كل من تشيلسي وأرسنال إلى الحصول على مقعد في نهائي الدوري الأوروبي مع الأفضلية الواضحة لهما حيث يعتبر الفريقان مرشحان فوق العادة للوصول إلى النهائي.