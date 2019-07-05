متابعة أخبار مباراة مصر وجنوب أفريقيا السبت كأس أمم أفريقيا

تقام يوم السبت 6 / 7 مباراة مصر وجنوب أفريقيا ضمن مباريات دور ال 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر، وقد استطاع منتخب مصر إجتياز جميع الفرق في دور المجموعات بشكل رائع، واستطاع الحصول على النقاط التسعة، وذلك بعد أداء رائع جدا خلال المباريات الثلاثة، أما مباريات اليوم ضد جنوب أفريقيا فهي تختلف كثيرا عن المباريات السابقة، لأن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية في القارة السمراء، ولذلك يتوقع المشاهدين أن تكون مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباراة قوية جدا متوقعين أن يحقق المنتخب المصري الفوز على جنوب أفريقيا دون الدخول في الوقت الإضافي، الآن ننشر لكم في هذا المقال كل الأخبار المنشورة عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

أولا المعلومات الأساسية عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا ( الموعد، والملعب، والقنوات الناقلة على النايل سات )

سألنا الكثير عبر الرسائل الخاصة عن المعلومات الأساسية عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ولذلك قمنا بالبحث عن كل هذه المعلومات، وقد تبين لنا أن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا هو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، تقام هذه المباراة القوية على ستاد القاهرة الدولي، حكم هذه المباراة هو الحكم الدولي إيريك أطوغو كاستان.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا فإنه لا توجد أي قناة فضائية على النايل سات ستنقل المباراة سوى قنوات بي ان سبورت المشفرة، أما قناة تايم سبورت ستنقلها على التردد الأرضي فقط، وليس التردد الفضائي، وقد تم توزيع تذاكر المباراة عبر موقع تذكرتي الذي قدم دور رائع جدا حتى الآن في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

صحف جنوب أفريقيا تتوقع مباراة قوية، وتحذر الفريق من قوة المنتخب المصري

تناولت صحف جنوب أفريقيا مباراة منتخبهم ضد منتخب مصر، وقالوا أن المباراة ستكون قوية لأنها في دور إقصائي، وليس دور مجموعات، ولذلك يتوقع أن يكون الأداء قوي جدا من الفريقان، وقد طالبت الصحف من منتخب بلادهم التركيز الشديد، والحذر من المنتخب المصري، الجدير بالذكر أن اللقاء الأخير بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي في عام 2012، وجميع المصريين لا ينسوا بطولة كأس أمم أفريقيا 1998 التي استطاع فيها منتخب مصر تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 0 – 2، واستطاع من خلالها الفوز بالبطولة.

حقيقة إصابة محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن إصابة محمد صلاح بنزلة برد بسيطة لم تعوق مشاركة اللاعب في مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وأشار إلى أن سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، وقد جاء ذلك عقب انتشار الكثير من الأخبار عن إصابة محمد صلاح، وهذا ما جعل الكثير من المشاهدين يتسائوا عن حالة اللاعب قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، تابعونا في موقع كلمة خلال الساعات القليلة القادمة لمعرفة أخر أخبار المباراة.

أخبار مران منتخب مصر اليوم قبل مباراة جنوب أفريقيا

كشفت صحف اليوم عن أخر أخبار المنتخب المصري في مران اليوم قبل المباراة، تم التأكيد على دخول محمد صلاح في هذا المران بعد غيابه عن مران الأمس، بالإضافة إلى تعرض محمود حمدي الونش إلى إصابة، وخرج من المران، وأيضا بدء أحمد حسين كوكا مجموعة من التدريبات البدنية، والعلاجية، أما حراس المرمى فقد تم تدريبهم على ضربات الجزاء الترجيحية تحسبا لوصول الفريقين إلى ضربات الجزاء بعد نهاية المباراة.