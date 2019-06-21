متابعة الشوط الثاني من مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة تفاصيل أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا في المباراة الإفتتاحية ، حيث تعتبر هذه البطولة من أبرز البطولات في أفريقيا ، وتضم العديد من المنتخبات العربية ، ومن أبرز تلك المنتخبات منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس وليبيا والسودان والعديد من المنتخبات الأخري .

التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت Time sport ، حيث يمكنك استقبال قناة تايم سبورت Time sport على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، مع العلم أن التردد الفضائي سيمكنك من متابعة برامج القناة فقط دون المباريات، التردد 11012 معدل الترميز 27500 أفقي.

تردد قنوات يوروسبورت euro sport الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة يوروسبورتeuro sport، حيث يمكنك ضبط تردد قناة يوروسبورت ، قناة eurosport 2 اسبانيا: القمر استرا 1 19.2 شرق، التردد 11686 معدل الترميز 22000 رأسي.

متابعة الشوط الثاني لمباراة مصر وزيمبابوي

سوف نقوم بتغطية كافة احداث المباراة من الشوط الثاني فقط عليك متابعتنا عزيزي الزائر ، وكل ما عليك سوا تحديث هذا المقال من اجل متابعة الشوط الثاني لمباراة مصر وزيمبابوي ، حيث سوف يبدأ الشوط الثاني بتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف :-

1- يدخل الفريقان أرض الملعب بعد تقدم المنتخب المصري بهدف نظيف عن طريق تريزيقيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .

2-