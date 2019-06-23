متابعة كتابية لـ مباراة المغرب ونامبيا في بطولة كأس امم افريقية

تنطلق بعد قليل مباراة المغرب ونامبيا في دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ، حيث يبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نامبيا في بطولة الأمم الافريقية ، ويعتبر المنتخب المغربي هو أحد المرشحين البارزين للفوز في هذه البطولة الأفريقية ، حيث يمتلك المنتخب كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزة ، والمحترفين في الدوريات العالمية الأوروبية ، ومن أبرز تلك الأسماء حكيم زياش ومهدي بن عطية والعديد من النجوم الأخرين .

بطاقة مباراة المغرب ونامبيا

المباراة القناة الناقلة الموعد المغرب × نامبيا قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت 5:30 مساءاً بتوقيت بدولة المملكة العربية السعودية .

4:30 مساءاً بتوقيت بدولة جمهورية مصر العربية .

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب ونامبيا

beIN MAX HD1 – التردد beIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V

beIN MAX HD2- التردد beIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V

MAX HD2 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD3 11013 27500 أفقي 2/3

MAX HD4 12604 27500 أفقي 2/3

تشكيلة المنتخب المغربي

ياسين بونو، نبيل درار، المهدي بنعطية، غانم سايس، أشرف حكيمي، المهدي بوربيعة، امبارك بوصوفة، يوسف أيت بناصر، حكيم زياش، نور الدين امرابط، يوسف النصيري.

متابعة كتابعة لمباراة المغرب ونامبيا

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