متابعة كتابية لـ مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس امم افريقيا

متابعة مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس امم افريقيا ، حيث يحرص الجميع من عشاق كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص لمتابعة هذه المباراة والتي من خلالها قد يحسم المنتخب المصرى مسألة التأهل إلي الدور القادم من البطولة ، حيث في حال فاز المنتخب المصرى على غريمه الكونغو فانه يعتبر ثاني المتأهلين بجوار نيجريا للدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا والتي تقام على أرض جمهورية مصر العربية ،وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية ومن خلال قناة تايم سبورت ، ويمكنك عزيزي الزائر والمتابع ضبط كافة ترددات القنوات الرياضية من أجل متابعة مباراة مصر والكونغو .

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × الكونغو الديمقراطية 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية . قناة بي ان سبورت ماكس

تشكيلة منتخب مصر في مواجهة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد المحمدي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني.

الهجوم: محمود تريزيغيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح.، ومروان محسن.

متابعة مباراة مصر والكونغو