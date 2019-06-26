متابعة كتابية لـ مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس امم افريقيا

متابعة مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس امم افريقيا ، حيث يحرص الجميع من عشاق كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص لمتابعة هذه المباراة والتي من خلالها قد يحسم المنتخب المصرى مسألة التأهل إلي الدور القادم من البطولة ، حيث في حال فاز المنتخب المصرى على غريمه الكونغو فانه يعتبر ثاني المتأهلين بجوار نيجريا للدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا والتي تقام على أرض جمهورية مصر العربية ،وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية ومن خلال قناة تايم سبورت ، ويمكنك عزيزي الزائر والمتابع ضبط كافة ترددات القنوات الرياضية من أجل متابعة مباراة مصر والكونغو .
موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|مصر × الكونغو الديمقراطية
|11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .
|قناة بي ان سبورت ماكس
تشكيلة منتخب مصر في مواجهة الكونغو الديمقراطية
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد المحمدي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد، ومحمد النني.
الهجوم: محمود تريزيغيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح.، ومروان محسن.
متابعة مباراة مصر والكونغو
- إنطلاق صافرة البداية من بداية المباراة
- ضغط مصري من أجل إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري
- تصدى رائع لحارس مرمي الكونغو في الدقيقة 5
- هدف ضائع للنجم المصري محمد صلاح وركنية لمحمد صلاح
- أربعة محاولات من الكونغو لتسديد.
- كرة رائعة تمر بين تريزيجية والنني وتعرقل عند محمد صلاح.
- ما زال المنتخب المصري لم يخرج أفضل ما عنده من أداء.
- ركنية من محمد صلاح الدقيقة 25.
- جوال رائع من أحمد المحمدي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية .
- ضربة حرة مباشرة لمحمد صلاح.
- الدقيقة 35 والنتيجة 1 صفر للمنتخب المصري .
- عبدالله سعيد يهدر هجمة رائعة للمنتخب المصري بقيادة محمد صلاح ومروان محسن في الدقيقة 36 .
- فاول لصالح المنتخب المصري في الدقيقة 37 .
- رمية تماس لصالح منتخب الكونغو في الدقيقة 38 .
- خطأ على طارق حامد بعد تدخل قوى وإعتذار اللاعب في الدقيقة 39 .
- العارضة تحرم منتخب كونغو الديمقراطية من هدف التعديل في الدقيقة 40 .
- الهدف الثاني للمنتخب المصري عن طريق محمد صلاح بعد تمريرة رائعة من قبل محمد ترزيقيه في الدقيقة 43
- انتهاء الشوط الأول في المباراة بهدفين مقابل صفر للمنتخب المصري .
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