متابعة كتابية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

يحرص عشاق الكرة العربية والمصرية لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور السادس عشر من بطولة أمم افريقيا ، حيث يزداد البحث عن متابعة المباراة ، وسوف نرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أروج متابعة كتابية للمباراة في دور 16 من بطولة أمم افريقيا ، حيث تعتبر من أبرز المباريات في هذا اليوم ، ويأمل الجمهور المصري بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية ، ويسعي المنتخب المصري المتسلح بعامل الأرض والجمهور للفوز في هذه اللقب من أجل إرضاء جمهوره المتعطش للبطولات الغائبة منذ فترة .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس

قنا تايم سبورت 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقا

حراسة المرمي :- رونوين ويليامز

خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .

خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .

خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.

متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوف نتابع معكم عشاق المنتخب المصري كافة التفاصيل لأحداث ومجريات مباراة مصر اليوم في دور السادس عشر ، حيث سوف تنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت المشفرة ، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن متابعة المباراة ، ويمكنك متابعة المباراة من خلال تحديث هذا المقال لمتابعة مجريات المباراة .