متابعة كتابية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

يحرص عشاق الكرة العربية والمصرية لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور السادس عشر من بطولة أمم افريقيا ، حيث يزداد البحث عن متابعة المباراة ، وسوف نرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أروج متابعة كتابية للمباراة في دور 16 من بطولة أمم افريقيا ، حيث تعتبر من أبرز المباريات في هذا اليوم ، ويأمل الجمهور المصري بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية ، ويسعي المنتخب المصري المتسلح بعامل الأرض والجمهور للفوز في هذه اللقب من أجل إرضاء جمهوره المتعطش للبطولات الغائبة منذ فترة .
بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|مصر × جنوب أفريقيا
|قناة بي ان سبورت ماكس
قنا تايم سبورت
|10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
تشكيلة منتخب مصر
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.
خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.
تشكيلة منتخب جنوب أفريقا
حراسة المرمي :- رونوين ويليامز
خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .
خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .
خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.
متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا
سوف نتابع معكم عشاق المنتخب المصري كافة التفاصيل لأحداث ومجريات مباراة مصر اليوم في دور السادس عشر ، حيث سوف تنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت المشفرة ، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن متابعة المباراة ، ويمكنك متابعة المباراة من خلال تحديث هذا المقال لمتابعة مجريات المباراة .
- دخول اللاعبين لغرفة تبديل الملابس وتجهزهم لدخول أرضية الملعب وبإنتظار صافرة البداية
- إنطلاق المباراة وصفارة البداية الدقيقة 00
- ضغط قوي للمنتخب المصري من أجل إحراز الهدف الأول
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