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متابعة كتابية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
متابعة كتابية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

يحرص عشاق الكرة العربية والمصرية لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور السادس عشر من بطولة أمم افريقيا ، حيث يزداد البحث عن متابعة المباراة ، وسوف نرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أروج متابعة كتابية للمباراة في دور 16 من بطولة أمم افريقيا ، حيث تعتبر من أبرز المباريات في هذا اليوم ، ويأمل الجمهور المصري بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية ، ويسعي المنتخب المصري المتسلح بعامل الأرض والجمهور للفوز في هذه اللقب من أجل إرضاء جمهوره المتعطش للبطولات الغائبة منذ فترة .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة
مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس
قنا تايم سبورت		 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

تشكيلة منتخب مصر

مصر وجنوب أفريقيا
مصر وجنوب أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

 خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقا

حراسة المرمي :-  رونوين ويليامز

خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .

خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .

خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.

متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوف نتابع معكم عشاق المنتخب المصري كافة التفاصيل لأحداث ومجريات مباراة مصر اليوم في دور السادس عشر ، حيث سوف تنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت المشفرة ، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن متابعة المباراة ، ويمكنك متابعة المباراة من خلال تحديث هذا المقال لمتابعة مجريات المباراة .

  1. دخول اللاعبين لغرفة تبديل الملابس وتجهزهم لدخول أرضية الملعب وبإنتظار صافرة البداية
  2. إنطلاق المباراة وصفارة البداية الدقيقة 00
  3. ضغط قوي للمنتخب المصري من أجل إحراز الهدف الأول

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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