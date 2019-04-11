“مباشر”متابعة مباراة ارسنال ونابولي في دور ربع نهائي الدوري الأوروبي | “تشكيل الفريقين” محمد النني على مقاعد البدلاء

على ملعب الإمارات يلتقي اليوم نادي ارسنال الانجليزي نظيره نادي نابولي الايطالي في قمة مباريات الدور الربع نهائي من الدوري الأوروبي، المباراة تشهد متابعة جماهيرية كبيرة نظراً لعراقة الفريقين، وكان الفريق الإنجليزي قد صعد إلى هذا الدور بعدما أقصى رين الفرنسي في دور الستة عشر حيث كان قد تلقى هزيمة موجعة في لقاء الذهاب على ملعب روازون بارك بثلاثية مقابل هدف، ولكن استطاع العودة في النتيجة على ملعبه ليفوز بنتييجة ثلاثة للاشئ بفضل أوباميانج.

ووصل نابولي إلى هذا الدور بعدما تخطى عقبة فريق سالزبورغ الألماني بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع أرسنال في دور ربع نهائي الدوري الاوروبي.

الجديد بالذكر أن أرسنال وتشيلسي هما الفريقين الوحيدين المتبقيين الذين يمثلنا الكرة الإنجليزي في الدوري الأوروبي لهذا العام، بينما نابولي هو الفريق الوحيد المتبقى الممثل لإيطاليا في هذه البطولة.

موعد مباراة ارسنال ونابولي في دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية لقاء ارسنال ضد نابولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، المباراة على ملعب الامارات معقل نادي ارسنال الانجليزي.

الجدير بالذكر أن نادي آرسنال هُزم فقط في مباراة واحد من اخر 17 مباراة لعبها على ملعبه في يورباليغ.

القنوات الناقلة مباراة ارسنال ونابولي في دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية واعلن الشبكة عن ان قناة بي ان سبورت 1 على من ستعرض اللقاء على شاشتها وكلفت، محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل ارسنال في مباراة اليوم

تشكيلة ارسنال الرسمية للقاء نابولي: تشيك – سوكراتيس – كوسيلني – مونريال – نايلز – توريرا – رامزي – كولاسيناتش – اوزيل – لاكازيت – اوباميانغ.

الاحتياط: لينو – موستافي – النني – غندوزي – دينيس سواريز – ايوبي – مختاريان.

تشكيلة نابولي اليوم

ما قبل مباراة ارسنال ونابولي

كارلو انشيلوتي عن مواجهة ارسنال :” أنها قصة مختلفة وكذلك مدرب وفريق مختلف، ولاعبون جدد، حقبة جديدة ، ارسنال لازال منافس في البريميرليغ و اليورباليغ ومن الشرف لقاءهم في ربع النهائي”.

:” أنها قصة مختلفة وكذلك مدرب وفريق مختلف، ولاعبون جدد، حقبة جديدة ، ارسنال لازال منافس في البريميرليغ و اليورباليغ ومن الشرف لقاءهم في ربع النهائي”. لاكازيت: يوم الاحد لعبنا بشكل سيء جدًا وكل الفريق كان سيئًا ولن نفعل ماطلب مِنا المدرب ولكننا لانزال واثقون ونعلم اننا لازلنا بسباق التأهل للابطال عن طريق الدوري لكن ايضًا نحن نريد نفوز بالبطولات ونحن واثقون من ذلك.

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