متابعة مباراة الأهلي والمصري “تايم لاين” وترتيب جدول الدوري بعد المباراة

يواجه النادي الأهلي القاهري النادي المصري البورسعيدي، وتُنقل المباراة في بث مباشر على قناتي النيل للرياضة و أون سبورت على تردد 11842 للقناة الأولى و 10853 للثانية بإستقطاب أفقي لكليهما.

محدث:

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

ترتيب الدوري المصري

محدث: جدول الترتيب الأن

النادي لعب فاز هدف نقاط الأهرام 29 18 55 63 الأهلي 27 19 43 61 الزمالك 27 18 54 60 المصري 29 11 39 46 المقاولون 30 12 38 43

يدخل نادي القرن الإفريقي المباراة برصيد 58 نقطة جمعهم بالفوز ب 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهُزم في 4 فقط، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك.

النادي المصري في المركز الرابع خلف الأهلي مباشرة ب46 نقطة ويتساوى مع الأخير في عدد مباريات الخسارة، حيث كل منهما 4 مباريات.

يتفوق النادي الأهلي في عدد الأهداف المسجلة في مرمى الخصم والأهداف التى تلقاها، بالإضافة لفرق المباريات لصالح الأهلي، حيث لعب 26 مباراة فقط فيما لعب المصري 28 مباراة.

حكم المباراة

تقرر استقدام طاقم تحكيم أجنبي بعد رغبة فريق المصري، وسيحكم المباراة صاحب ال 44 عاما وهو حكم دولي مكسيكي منذ 2007.

الحكم مثير للإنتباه حيث استطاع إخراج 53 بطاقة صفراء في 12 مباراة فقط قام بإدارتها، وقام بطرد لاعبين خلالهما، واحتسب الحكم 11 ضربة جزاء.

تشكيل الأهلي أمام المصري

مفاجأة المباراة جاءت بعد غياب حارسي مرمى الأهلي،بعد إيقاف الشناوي وإصابة إكرامي، ليحل محلهما حارس المرمى الثالث علي لطفي، وقام مدرب حراس المرمي بتدريب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق على مهمة حراسة المرمي، تحسباً لأي ظرف عارض قد يحدث للحارس الأساسي في المباراة خصوصا بعد استنذاف التغييرات الثلاثة.

حراسة المرمى خط الدفاع أيمن أشرف، باسم علي، وعلي معلول وياسر إبراهيم خط الوسط حمدي فتحي، جونيور أجاي، أحمد فتحي ،جيرالدو وصالح جمعة الهجوم وليد أزارو

متابعة المباراة

الشوط الثاني:

دقيقة 5: دخل اللاعبون المباراة بنفس معنويات الشوط الأول من المباراة، فيما ظهر حماس أجايا بعد الأداء المخيب للأمال الذي ظهر عليه منذ بداية الشوط الأول، وصالح جمعة بعد احرازه هدف التقدم والفوز حتى الأن للأهلي.

الشوط الأول:

إنتهاء الشوط الأول ولايسعنا أن نقول أن المباراة في شوطها الأول لاترقى لمستوى اللقاء بين فريقين جماهيرين، ولكن الأهلي حصل على مايريد من الشوط الأول وخرج منتصرا بهدف واحد أحرزه صالح جمعة

دقيقة 43 :يحصل صالح جمعة على ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة وعلى بعد 30 متر تقريبا، يرفعها معلول داخل منطقة الجزءا ليحصل على ضربة ركنية.

دقيقة 40: الأهلي يغير استرتيجته في الهجوم وينتقل للجانب الأيسر في محاولة لفك طلاسم دفاعات المصري بكرات عرضة من معلول.

دقيقة 37 : إنذار لأيمن أشرف وتسلسل على لاعبي المصري بعد تمرير الضربة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء

دقيقة 35: يضيع أجايا فرصة هدف وبدلا من التصويب قام بتمرير الكرة إلى جيرالدو المتسلسل

دقيقة 35: المباراة متوسطة الأداء حتى الأن من اللاعبين ومن الواضح تحفظ كلا الفرقتين.

دقيقة 30: يضع صالح جمعة ثاني أهدافه هذا الموسم والهدف الأول للمباراة بقدمه اليسري بعد تمريرة رائعة من أزارو

دقيقة : 28 أجايا غير موفق تمام حتى الأن في المبارة ويفقد الكرة أكثر من مرة.

دقيقة 25: هجمة منظمة من النادي الأهلي بدأها معلول من نص الملعب إلى اجايا ثم انفراد لأزارو الذي يهدرها بتصويبها خارج المرمى بقليل.

دقيقة 23 : كرة رأسية من جونيو أجايا من الضربة الركنية خرجت خارج المرمى.

دقيقة 22: أخرج مسعود كرة خطيرة من خط المرمى إلى ضرية ركنية.

دقيقة 20: أغلب هجمات النادي الأهلي من المنتصف مباشرة، ويفشل الأهلي في اختراق دفاعات المصري، فشل جونيور أجايا في الإسنحواذ على الكرة أكثر من مرة.

دقيقة 15 : ارتباك واهتزاز في أداء كلا لاعبي الفريقين، وانحسار الكرة في نصف الملعب دون خطورة.

]دقيقة 10: حتى الأن لاتوجد هجمات خطيرة على مرمى الفرقتين، رغم المحاولات للوصول للمرميين.

دقيقة 5 : بدأ الأهلي المباراة بروح عالية وبتركيز جيد من اللاعبين وظهر هذا خلال احتفاظهم وتمريرهم الكرة.

← إقرأ أيضاً: