بطاقة مباراة إنجلترا وسويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

متابعة مباراة انجلترا وسويسرا اليوم ، بعد أن فشل منتخب إنجلترا في الوصول إلى المباراة النهائية، أصبح أمله الوحيد هو الوصول إلى المستوى الثالث من هذه البطولة وذلك في لقاءه اليوم الأحد 9 يونيو 2019 م مع المنتخب السويسري على ملعب أفونسو هنريكيس في سويسرا، فالجميع يترقب هذه المباراة بكل لهفة ترقباً لنتائجها التي ستكون نقطة حاسمة في تاريخ المنتخب الإنجليزي، متسائلين هل سيحرز الفوز على نظيره السويسري أم سيلاقي نفس الهزيمة التي لاقاها مؤخراً على يد المنتخب الهولندي.

متابعة مباراة إنجلترا وسويسرا

أصبح البحث مؤخراً عن موعد مباراة إنجلترا وسويسرا مثار اهتمام مشجعي كرة القدم،الذين اعتادوا على متابعة مثل هذه المباريات الساخنة والشيقة، وتدخل هذه المباراة ضمنمباراة دوري الأمم الأوروبية حيث سيلتقي فريقين من أكبر الفرق العالمية وهما الفريق الإنجليزي والفريق السويسري على أرض ملعب أفونسو هنريكيس السويسري اليوم الأحد 9/06/2019م وسوف تذاع حصرياً وعلى الهواء مباشرة في الأوقات التالية:-

• 4:00 عصراً بتوقيت السعودية.

• 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة .

• 4:00 عصراً بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا

سوف تذاع المباراة المنتظرة بين الفريقين السويسري والإنجليزي والتي تبث أحداث الدوري الأوروبي على الملعب السويسري ملعب أفونسو هنريكيس على الهواء مباشرة عبر قناةبي إن سبورت 1 + beIN 4k وسوف يتولى المعلق سوار الذهب التعليق على هذه المباراة القوية.

بطاقة تعريف بمباراة إنجلترا وسويسرا

المباراة إنجلترا وسويسرا الموعد الأحد 9/6/2019 م البطولة دوري الأمم الأوروبية الملعب أفونسو هنريكيس بسويسرا المعلق سوار الذهب القناة الناقلة بي إن سبورت 1 التشكيل الإنجليزي المتوقع 4-3-3 جوردان بيكفورد بنيامين تشيلويل – هاري ماجواير – جون ستونز – كايل وولكر فابيان ديلف – ديكلان رايس – روسباركلي رحيم ستيرلينج – هاري كين – ماركوس راشفورد التشكيل السويسري المتوقع 4-4-2 ان سومر كيفين مباباو – فابيان شاير– جرانيت شاكا – ريكاردو رودريجيز دينيس زكريا – ريمو فرولر – شيردان شاكيري ستيفين زوبير – هاريسسيفيروفيتش– مانويل اكانجي

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