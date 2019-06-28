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متابعة مباراة كولمبيا وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019

كتب حسين كورازفي آخر تحديث

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل مباراة كولمبيا وتشيلي في كوبا أمريكا بدور ربع النهائي من البطولة المقامة في دولة البرازيل 201 ، حيث يسعى كل من الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأعظم في أمريكا اللاتينية ، ويسعى الفريق التشيلي بقيادة كل من فيدال وإلكسيس سانشيز إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور القادم ، إما على الجانب الأخر فيسعى منتخب كولمبيا بقيادة نجمه جيمس رودريجز إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور القادم “نصف نهائي كوبا أمريكا .

بطاقة مباراة كولمبيا وتشيلي

المباراة التوقيت القناة الناقلة
كولمبيا × تشيلي 2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
1:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية		 قناة بي ان سبورت ماكس

تردد قناة بي ان سبورت ماكس لمتابعة بطولة كوبا أمريكا

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX من اجل متابعة بطولة كوبا امريكا ، والتي تقام البرازيل ، حيث ستقوم القناة بتغطية كافة أحداث المباراة ،ويتم تغطية المباراة من خلال إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة ، ويمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلي :-

  • beIN MAX HD1 – التردد beIN MAX HD4 12245 27500 2/3 رأسي V
  • beIN MAX HD2- التردد beIN MAX HD3 12264 27500 2/3 رأسي V
  • MAX HD2 11013 27500 أفقي 2/3
  • MAX HD3 11013 27500 أفقي 2/3
  • MAX HD4 12604 27500 أفقي 2/3

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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