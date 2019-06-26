متابعة مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية دقيقة بدقيقة كتابيا على التايم لاين

منتخب مصر في المواجهة الثانية في دور المجموعات أمام الكونغو الديموقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويدخل المنتخب المصري اللقاء وهو في المركز الثاني من المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط متخلفاً عن منتخب أوغندا المتصدر برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع زيمبابوي في اللقاء الثاني، ويستعد منخب مصر للقاء لتصدر المجموعة وحسم الصدارة مبكراً.

تشكيلة منتخب مصر

يدخل منتخب مصر اللقاء بنفس تشكيلة اللقاء الأول أمام زيمبابوي والذي انتهي بفوز منتخب مصر بهدف نظيف لمحمود تريزيجية في المباراة الافتتاحية ويستبعد المدير الفني خافيير أجيري اللاعب عمرو وردة الذي غادر المعسكر بعد العقوبة التأديبية التي تعرض لها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

المركز اللاعب حراسة المرمى أحمد الشناوي خط الدفاع أحمد حجازي + محمود علاء+ ايمن أشرف + المحمدي خط الوسط محمد النني +طارق حامد + عبدالله السعيد الهجوم محمد صلاح+ مروان محسن+ محمود تريزيجية

تشكيلة منتخب الكونغو

مباراة مصر والكونغو

يتطلع منتخب مصر لحصد الثلاث نقاط مستغلاً الدفعة الكبيرة من الجمهور المساند بقوة منذ المباراة الافتتاحية، ويسعى المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري لإثبات نفسه في هذا اللقاء بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد المباراة الافتتاحية ومطالبة الجمهور بالمزيد من الأهداف في المباريات.

متابعة مباراة مصر والكونغو

نقوم بعمل متابعة لنتيجة مباراة مصر والكونغو دقيقة بدقيقة في تمام الساعة العاشرة مساء وأحداث اللقاء ابقوا معنا.