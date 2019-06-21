متابعة مباراة مصر وزيمبابوي دقيقة بدقيقة كتابيا في افتتاح أمم أفريقيا على التايم لاين

المباراة الافتتاحية تشهد حضور جماهيري كبير جداً وأجواء يفتقدها الشعب المصري منذ 2006 في البطولة التي فاز بها منتخب مصر على أرضه ووسط جمهوره، وحفل الافتتاح مميز جداً يليق بجمهورية مصر العربية ويستعد الجميع أن يكون على قدر الحدث التاريخي الكبير ونقوم بعمل تغطية كتابية للمباراة الكبيرة التي يسعى فيها المنتخب الوطني كسب ثقة الجمهور والفوز وتقديم أداء يليق بمنتخب مصر والجمهور.

تشكيل منتخب مصر لمباراة زيمبابوي

يدخل منتخب مصر المباراة بالتشكيلة الاساسية المتوقعة للمدير الفني المميز لمنتخب مصر خافير أجيري الذي يدخل بالقوة الضاربة ليقدم مباراة هجومية كبيرة والفوز من بداية اللقاء وإليكم التشكيل للمباراة الافتتاحية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجية – مروان محسن

تشكيلة هجومية للمدير الفني الذي يعرف ما يريده الجمهور المصري ويستغل الضغط الجماهيري الكبير والتشجيع الخرافي للجمهور المصري وشحن اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية التي تعطي الدفعة الكبيرة والخطوة الأولى نحو تحقيق أغلى الألقاب وكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

تشكيلة مباراة زيمبابوي

يدخل لاعبي زيمبابوي إلى أرض المباراة بطريقة غريبة جدا ورقص ويوضحون رغبتهم في الفوز في المباراة الافتتاحية معبرين عن عدم تخوفهم من المنتخب المصري وإليكم تشكيلة زيمبابوي للقاء منتخب مصر:

متابعة مباراة مصر وزيمبابوي

نقوم بعمل متابعة لنتيجة مباراة مصر وزيمبابوي عبر التايم لاين وتغطية للقاء المرتقب وقت انطلاقة المباراة