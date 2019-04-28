متابعة مباشرة لحظة بلحظة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية 2019 الشوط الثاني1-0

نتابع مع حضراتكم الآن لحظة بلحظة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية 2019 لقاء الذهاب في دور الأربعة ويحل النجم الساحلي ضيفا على نادي الزمالك في مباراة الذهاب وتقام المباراة اليوم الأحد 28/4/2019 في إستاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور جماهيري مكثف بشكل كبير جدا من جمهور نادي الزمالك لتشجيع نادي الزمالك في تلك المباراة الهامة والفاصلة بالنسبة لنادي الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية ويجب عليه الفوز في تلك المباراة للإستمرارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا كلمة أخبار ونتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية الإفريقية 2019

بدأت الآن مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية مباراة الذهاب بين الفريقين

الحكم يطلق صافرة البداية

ضغط قوي من لاعبي نادي الزمالك من الدقائق الأولي ومحاولة إحراز الهدف الأول

محاولات توغل من لاعبي النجم وسط ملعب الزمالك

مرور أول ربع ساعة من المباراة ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين

تسلل على كهربا بعد عرضية طويلة من عبدالله جمعة

كهربا يسدد تسديده قوية على مرمي النجم الساحلي لكن تخرج خارج المرمي

تمركز دفاعي من لاعبي نادي الزمالك

مراوغة قوية ومحاولات مستمرة من هجوم نادي الزمالك للضغط على مرمي النجم الساحلي

جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول بقدم كهربا

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

الضغط مستمر من نادي الزمالك ومحاولة التوغل أكثر في مرمي النجم الساحلي

أووووووووه هدف ضائع لنادي الزمالك

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

بداية الشوط الثاني للمباراة

كهرباء يحاول الهجوم للدفاع عن هدفه الأول وتتويجه بهدف ثاني

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