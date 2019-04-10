“متابعة مباشرة” لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد دقيقة بدقيقة كتابيا .. دوري أبطال أوروبا

انتظروا بدايةالشوط الثانى وتغطيةمباشرة لمبارة برشلونة ومانشستر يونايتد

انتهاء الشوط الأول

برشلونة يريد انهاء الشوط الاول بهذه النتيجة بكرات قصيرة بين اللاعبين

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

44: برشلونة يتحكم فى اللقاء بكل اريحية حتى الأن وتمريرات قصيرة بحثا عن انهاء الشوط الاول بهذه النتيجة

42: البارشا يستحوذ من جديد على وسط الملعب وتمريرات قصيرة لارهاق عناصر مانشستر

41 : الموج الاحمر ينتفض ويضغط بكل قوة فى نهاية الشوط الأول

40: هدف ضائع من اليونايتد فى هذه اللحظات برأسية خارج المرمى

39 : ضغط عالى لمانشستر يونايتد فى هذه اللحظات ومحاولات لاحراز هدف التعديل

38 : مخالفة لصالح بوجبا فى وسط الملعب ومباراة سريعة فى هذه اللحظات

35 كوتنهو يهدر فرصة الهدف الثانى وتصدى رائع من دى خيا

34: مباراة منحصرة فى وسط الملعب واساحواذ سلبى من برشلونة

33:دفاع برشلونة يلعب بالنار واخطاء كثيرة فى منطقة الدفاع

32 : استئناف اللعب بعد التوقف لعلاج ليونيل ميسي

29 : اصابة قوية لميسى وينزف من وجهة بعد التحام قوى

28 : خطأ من لنجليت لم يستغلة مهاجمى مانشستر يونايتد وتعود الكرة بين اقدام البارسا من جديد

27: هجمات على استحياء لمانشستر تنتهى بين اقدام مدافعى البارسا

25: نسبة التحكم فى الكرة للبارسا 76 % والاسبقية بهدف وحيد حتى الان

24: الخروج بالكرة لأول مرة بشكل سليم من دافعات اليونايتد وهجمة منظمة تنتهى بين احضان شتيجن

23: استحواذ كبير لبرشلونة على الكرة فى وسط ملعب مانشستر يونايتد

22:تصويبة قوية من راشفورد خارج مرمى شتيجن

21:اليونايتد يلعب على المرتدات السريعة مستغل السرعات للمهاجمين

20: ركلة حرة لبرشلونة من مسافة بعيدة ينفذها ليونيل ميسي

19: بوجبا يسدد فى الحائط وانقاذ من الدفاعات والخروج بالكرة بأمان

18 : ركلة حرة على حدود منطقة جزاء برشلونة وكارت اصفر لبوسكيتس

17: تسونامى كتالونى فى مباراة الليلة ومرارة فى الخروج بالكرة من دفاعات مانشستر

15: الضغط مستمر من البارسا على دفاعات مانشستر وسط هدوء جماهيرى

14: عاصفة برشلونية بالاستحواذ على الكرة وعلى مجريات المباراة

جووووووووووووووول سيشعل اللقاء بكل تاكيد

12 : تقنية الفيديو تحتسب الهدف لصالح سواريز

11: عاصفة كتالونية فى هذه اللحظات وهدف غير محتسب لبرشلونة

10: برشلونة يهاجم من اليمين واليسار باحثا عن فرصة الهدف الاول

9: بيكية بالخبرة يقطع الكرات على راشفورد المتحدى

8: مباراة سريعة جدا وهجمة مرتدة من اليونايتد ينقذها تير شتيجن

7: برشلونة يضغط على مان يونايتد وتمريرات متقنة بين اقدام اللاعبين

6: برشلونة يعتمد على الكرات القصيرة والاستحواذ والبحث عن الثغرة من ليونيل ميسي

5: راشفورد يصوب خارج مرمى تير شتيجن

4: ركلة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد قرب منطقة جزاء برشلونة

3: برشلونة يستحوذعلى الكرة ويخرج بالكرة من الدفاع بشكل ممتاز

2: برشلونة يستحوذ فى أول الدقائق واول ركنية فى اللقاء كتالونية

الدقيقة الاولى : بداية المباراة

برشلونة يحاول امتصاص حرارة الجمهور الكبير

الحكم يجري القرعة الأن لاختيار الملعب وسط اجواء خرافية

اليوم الثاني من دوري أبطال أوروبا لجولة الدور ربع النهائي وانتهت أحداث اليوم الأول بفوز ليفربول وتوتنهام على بورتو ومانشستر سيتي , واليوم مباراتين من الطراز الكبير حيث يلتقى الكبيرين برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ضد أياكس في ليلة كروية ستكون مليئة بالأحداث بكل تأكيد

ننقل لكم عبر موقعنا مباشرة تغطية لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي على ملعب اولد ترافولد والذى يتسع الى 75,643 مشاهد وأمام الجمهور الإنجليزي العريق .

أخبار سارة |_برشلونة قبل مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة الفريقين التي ستخوض اللقاء

تشكيلة برشلونة

حراسة المرمى / تير شتيجن

خد الدفاع / سيميدو بيكية لنجليت ألبا

خد الوسط / ارثر بوسكتس راكيتيش

خط الهجوم / كوتنهو سواريز ميسي

تشكيلة مانشستر يونايتد

حراسة المرمي / دى خيا

خط الدفاع / يونغ سمولينج لينديلوف شاو

خط الوسط / فريد مكتوميناي بوغبا

خط الهجوم / دالوت لوكاكو راشفورد

احتياطي الفريقين

تبدأ المباراة فى تمام الساعة 9 وسنقوم بعمل تغطية مباشرة هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة عبر موقعنا وكل الأحداث لحظة بلحظة

يقوم اللاعبين باجراء عمليات الاحماء وسط أجواء جماهيرية كبيرة

أجواء كبيرة جدا فى ملعب اولد ترافولد اثناء قيام ميسي بعمليات الاحماء على ارضية ملعب المباراة

نزول اللاعبين الى ارضية الملعب قبل أن تنطلق المباراة ب 10 دقائق وفى انتظار صافرة حكم اللقاء لتبدأ الليلة الكروية الممتعة .

جمهور اليونايتد يشعل اللقاء قبل بدايتة وتبدو الليلة ستكون ممتعة

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