متابعة مباشرة| مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. دقيقة بدقيقة على التايم لاين

مباراة الزمالك ونهضة بركان في اياب الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي ” الكونفدرالية ” على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ويدخل نادي الزمالك اللقاء مُتأخراً في النتيجة بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ويتسلح الزمالك بجمهوره واستخدام عامل الأرض والجمهور للعودة في النتيجة وتحقيق الانتصار في جمهورية مصر العربية وسط أجواء جماهيرية كبيرة جدا بعد توافد الأعداد الكبيرة إلى ستاد برج العرب، ورغم الصيام فأن ملعب برج العرب يمتلئ قبل المباراة بساعات وحوافز كبيرة لدى الجمهور المتعطش للبطولات للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

جمهور الزمالك يشعل المدرجات

توافد الجمهور قبل ساعات من اللقاء المرتقب والمباراة النهائية بين الزمالك ونهضة بركان ويشد الجمهور من أزر اللاعبين لتحقيق الانتصار والفوز بالبطولة الغائبة عن نادي الزمالك والتي لم يحصل عليها من قبل، ونذكركم بأن الزمالك خسر في مباراة الذهاب في آخر الدقائق بهدف في غياب التركيز في اللحظات الأخيرة وهذا ما يعطي الزمالك دفعة قوية للفوز في مباراة العودة الليلة.

ويعطي الجمهور الحماس والدفعة الكبيرة للاعبين قبل انطلاقة المباراة.

تشكيل الفريقين لمباراة النهائي

نادي الزمالك

يدخل نادي الزمالك المباراة بالقوة الضاربة واللاعبين الأكثر مهارة في غياب رأس الحربة عمر السعيد والإصابة التي يعاني منها خالد بوطيب الذي يجلس على مقاعد البدلاء ويدخل في مركز رأس الحربة باللاعب المغربي حميد أحداد، ومن تحته لاعبي السرعات والمهارات كهرباء وابراهيم حسن وأوباما وتكون خطة الزمالك كالتالي:

نهضة بركان

يدخل نهضة بركان بالتشكيلة المتوقعة بعد الفوز في مباراة الذهاب ومن المتوقع أن يلعب على المرتدات السريعة مستغلا اندفاع الزمالك لإحراز التعادل في بداية اللقاء، ويدخل نهضة بركان اللقاء بهذا التشكيل:

متابعة احداث اللقاء

نعرض لكم على موقع كلمة دوت أورج تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ونهضة بركان ونتيجة اللقاء عند انطلاق المباراة في تمام الساعة 10:00م بتوقيت مصر.