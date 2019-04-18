متابعة مباشرة| مباراة الهلال والنجم الساحلي .. نهائي كأس زايد

المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال ومباراة القمة التونسية السعودية في نهائي الأحلام لبطولة زايد للأندية العربية .

تشكيلة الفريقين للمباراة النهائية

شوط أول كبير جدا من الفريقين وتقدم للنجم الساحلي علي الهلال في البطولة الأغلى علي المستوي العربي والافريقي والاسيوي من حيث قيمة الجائزة التي يحصل عليها المركز الأول .

الهلال يسعي بكل قوة لحصد البطولة الغالية ليصبح أكثر الفرق العربية تتويجا باللقب الغالي وهناك رغبة كبيرة لدي زوران بالفوز بالبطولة بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة قبل أن يتصدر الدوري ويصل الي المباراة النهائية .

النجم الساحلي يمتع في اللقاء ويتقدم بهدف في الشوط الأول ليضع قدما علي منصة التتويج اذا استمر اللقاء بهذه النتيجة في الشوط الثاني .

الهدف الأول للنجم الساحلي في المباراة

← إقرأ أيضاً: