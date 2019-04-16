متابعة مباشرة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا | نتيجة مباراة برشلونة ومان يونايتد الشوط الأول 2-0

مباراة برشلونة ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا 2019 المباراة الأقوى المقامة الآن والتي يتابعها الملايين من عشاق فريق برشلونة واللاعب العالمي ليونيل ميسي وتعتبر مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد و برشلونة مباراة فاصلة للتأهل لربع النهائي في دوري أبطال أوروبا والتي تبث مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد بي ان سبورت hd1، ونتابع مع حضراتكم مباراة برشلونة ومان يونايتد لحظة بلحظة من خلال موقعنا كلمة .

متابعة مباشرة مباراة برشلونة ومان يونايتد

بدأت مباراة برشلونة ومان يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2019 ونتابعها الآن مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال تغطية مكثفة لأحداث الشوط الأول والشوط الثاني في مباراة مان يونايتد ضد برشلونة:

بدأ الشوط الأول للمباراة الآن

سيطرة قوية لبرشلونة وهجوم من الدقيقة الأولي للمباراة

اووووووووووه فرصة هدف ضائعة للمان يونايتد ودربكة في خط دفاع برشلونة

ضغط قوي من مان يونايتد لمحاولة تسديد هدف في شباك برشلونة

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد إعاقة من فريد لراكيتيتش

بعد الرجوع لتقنية الفار الحكم يلغي ضربة الجزاء المحتسبة لبرشلونة

مرور أول ربع ساعة ولازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة



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