متابعة مباشرة| مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا دقيقة بدقيقة.. تايم لاين

مباراة انجليزية خالصة في نهائي دوري أبطال اوروبا 2019 على ملعب مترو واندا بوليتانو في مدريد بين ليفربول وتوتنهام، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان متابعة نهائي البطولة الأغلى والأقوى في أوروبا والأكثر مشاهدة وجماهيرية على مستوى العالم ونقوم بعمل تغطية مباشرة للمباراة دقيقة بدقيقة عبر التايم لاين على موقعكم كلمة دوت أورج لمتابعة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام دقيقة بدقيقة.

الشوط الأول

40: مباراة قوية جدا بين الفريقين يتفوق فيها ليفربول بهدف لمحمد صلاح من ركلة جزاء.

39:بوكيتينو يعطي تعليماته لهاري كين مستغلا توقف المباراة.

38: تصويبة قوية من روربتسون ينقذها حارس توتنهام ويحولها لركنية.

37: ليفربول يلعب مباراة تكتيكية كبيرة جدا.

35: محاولات متكررة من توتنهام ودفاع الليفر يستبسل في الدفاع عن مرماه.

34: تخوف كبير من جمهور الريدز الأن بعد الهجوم الكاسح من سبيرز في هذه الدقائق.

33: هجوم كبير لصالح توتنهام في هذا التوقيت من المباراة ومحاولات البحث عن الذات في المباراة.

31: مازالت النتيجة 0/1 لصالح ليفربول حتى الأن.

30: هاري كين بعيد تماماً عن أجواء المباراة ولن يظهر في النصف ساعة الأولي.

28: جماهير سبيرز تتحسر على أداء فريقها حتى الأن في قمة النار الانجليزية.

27: جمهور ليفربول لن يتوقف عن التشجيع والمطالبة بالهدف الثاني.

26: توتنهام يعاني في الخلوج بالكرة ولن يستطيع الوصول إلى مرمى ليفربول بالتمريرات القصيرة في وسط الملعب.

25: توتنهام في وضعية هجومية كاسحة على عكس المتوقع بعد الهدف ولايوجد ردة فعل حتى الأن من توتنهام.

23: ليفربول يواصل الهجوم لادراك الهدف الثاني لقتل المباراة.

22: ليفربول أفضل وأقوى في اللقاء حتى الأن.

21: تسديدة قوية لمحمد صلاح صاحب الهدف الأول فوق المرمى بسنتيمترات.

20: ركنية لصالح ليفربول ينفذها ارنولد وينقذها لوريس ويبعدها.

18: توتنهام يستفيق في هذه اللحظات ويهدد مرمى ليفربول وتألق لاليسون بيكر حارس المرمى.

16: تسديدة قوية من ارنولد على يسار حارس المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى.

14: محاولات كبيرة من توتنهام للعودة والتهديف ولكن بدون جدوى.

12: لقاء يليق بنهائي دوري أبطال أوروبا ومحاولات من توتنهام للعودة في اللقاء.

11: ارنولد يحول العرضية الخطيرة ينقذها دفاع ليفربول.

10: ضغط كبير لصالح ليفربول المتحدي في هذا اللقاء .

8: هدف يعطي محمد صلاح دفعة قوية جدا في بداية المباراة.

7: سيناريو غير متوقع نهائيا والصمت يخيم على جماهير توتنهام.

6: ركنية لصالح توتنهام الذي يحاول العودة في اللقاء بعد الهدف المبكر جداً.

5: مباراة قوية جدا منذ انطلاقتها في الدقيقة الأولى وأصبحت المباراة على صفيح ساخن.

4: افتتاح التسجيل بسرعة قياسية وأرقام قياسية للمصري محمد صلاح.

3: جووووووووووووووووووول محمد صلاح

الدقيقة 2: محمد صلاح ينفذ ركلة الجزاء

أجواء جماهيرية كبيرة قبل انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة الأولى: بداية المباراة وركلة جزاء في الدقيقةالأولى

التشكيلة الأساسية للمباراة

يبدأ الفريقين بالقوة الضاربة في المباراة التي لا تقبل القسمة على الاثنين وسط الاجواء الجماهيرية الكبيرة جدا للقاء الانجليزي الخالص واليكم تشكيلة الفريقين:

حقائق قبل المباراة

نعرض لكم بعض الاحصائيات الهامة والتي تخص ليفربول وتوتنهام قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

متابعة أحداث اللقاء

أجواء جماهيرية كبيرة قبل بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، ونزول اللاعبين لأرضية الميدان قبل اللقاء لإجراء عمليات الاحماء، وننتظر مباراة المتعة ومباراة كرة القدم بين ليفربول وتوتنهام الذين لديهم نفس الرغبة في الحصول على اللقب الغالي الغائب عن الفرق الانجليزية في السنوات الأخيرة.