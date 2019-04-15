“متابعة مباشرة”| نتيجة مباراة الأهلي والهلال في البطولة العربية دقيقة بدقيقة .. كأس زايد

الهلال : جوميز يسجل الركلة ويعادل النتيجة للهلال .

الاهلي : الجهوي يضيع الركلة الثالثة

الهلال : الشلهوب يضيع فرصة التعادل ويضيع الركلة .

الاهلي : هدف التقدم من جديد للأهلى

الهلال : هدف التعادل في هذه اللحظات .

الركلةالثانية : دياز يهدر فرصة الهدف الثانى .

ادواردو والركلة الاولى للهلال : العويص يتصدي للتسديدة

الركلة الأولي : عمر السومة جووووووووووووووووووول

بداية ركلات الجزاء

ويطلق الحكم المصري جهاد جريشة صافرة نهاية المباراة ونذهب مباشرة الي ركلات الترجيح .

93: ركنية أخيرة للهلال في أخر اللحظات .

92: اللعب ينحصر في وسط الملعب وسط تركيز كبير من لاعبي الاهلي .

91: يشارك مهند عسيري للهلال للاعتماد عليه في ركلات الترجيح .

جهاد جريشة يعطي 3 دقائق وقت محتسب بدلا من ضائع .

90: جوميز يبحث عن الركلة الحرة والحكم يستأنف اللعب .

89: قمة سعودية رائعة ومباراة قوية جدا كأنها مباراة نهائية والاهلي يحاول من جديد .

88: الكرة تنحصر في وسط الملعب والهلال يبحث عن الهدف القاتل في هذه اللحظات .

87: المباراة في طريقها لركلات الترجيح وسط دفاع الاهلي عن الهدف .

86: استئناف اللعب ولا يوجد ركلة جزاء للهلال .

85: مباراة خرافية وهجمات من هنا ومن هناك وجهاد جريشة ينتظر تقنية الفار للفصل في ركلة جزاء للهلال .

84: تسديدة قوية من عمر السومة ينقذها الحارس المعيوف ومتابعة من لاعبي الاهلي والي ركلة مرمي

83:ركلة حرة مباشرة من مكان خطير للأهلي علي حدود منطقة الجزاء .

82: تمريرات قصيرة للهلال في وسط الملعب لفك التكتل للنادي الاهلي في وسط الملعب .

81: الهلال يحاول وسط دفاع كبير من لاعبي الهلال ومنع لاعبي الهلال من التحضير والمرور بالكرة .

80: الأهلي يلعب علي المرتدات في هذه اللحظات من عمر الشوط الثاني .

79: هدف ضائع من عمر السومة وانفراد ضائع .

78: مرتدة خطيرة للنادي الأهلي واللاعبين يطالبون بركلة جزاء .

77: العويصي ينقذ الكرة من امام جوميز ويبعدها الي وسط الملعب .

76: الدوسري يحاول والهلال يضغط بكل قوة في هذا التوقيت وجوميز يبحث عن التمريرة الساحرة .

75: نواف العابد يهدر الفرصة ويسدد خارخ المرمي .

74: المعيوف يلعب الكرات الطولية لوسط الملعب ومحاولات من الهلال لاحراز التعادل قبل انتهاء الشوط بهذه النتيجة التي تذهب بالمباراة الي ركلات الترجيح .

73: كارت اصفر لعبد الملك الخيبري .

72:الشلهوب يدخل في هذه اللحظات لتنسيق اللعب في وسط الملعب .

71:تطور أداء الهلال بشكل كبير في هذا التوقيت من عمر اللقاء .

70: جمهور الاهلي يضغط من جديد مع عودة اللاعبين الي الخلف وسيطرة الهلال .

69: الأهلي يهدئ من ريتم المباراة بعد سيطرة الهلال علي وسط الملعب .

68: الهلال يستحوذ ويقدم كرة رائعة في الشوط الثاني .

67: الهلال يحاول بكل قوة وعودة في اللقاء في الشوط الثاني .

66: ركلة حرة مباشرة للهلال في وسط الملعب ودفاع متمركز من الأهلي في الخلف .

65: التبديلات تقلب السيطرة علي وسط الملعب والهلال أفضل في هذه اللحظات وتراجع للأهلي في الدفاع .

64: الأهلي يحاول بكل قوة في الشوط الثاني وأفضلية للهلال في هذه اللحظات .

63: الهلال يستحوذ علي وسط الملعب ويصنع الفرص في هذا التوقيت من عمر المباراة .

62: الهلال يحاول من جديد عن طريق جوميز والتحضير في وسط الملعب .

61: مباراة قوية جدا ومتعة ما بعدها متعة للفريقين السعوديين .

60 : يخرج الهتان ويشارك العابد ويخرج الدوسري ويشارك عبد الملك الخيبري وتبديلين دفعة واحدة للهلال .

59: شوط ثاني هلالي والضغط بكل قوة ومحاولات لاحراز هدف التعادل في المباراة .

58: أول محاولة حقيقة من كرة ثابتة للهلال ينقذها العويص ويخرجها الي ركنية .

57 : عمر السومة ينزل الي ارضية الملعب وسط تشجيع كبير جدا من الجمهور .

56: الهلال يبدأ بالصعود بالكرة من الخلف وبناء الهجمات وسط دفاع متكتل للأهلي في هذه اللحظات .

55: الأهلي يهدئ ريتم اللقاء بسبب الارهاق الكبير للاعبين في الشوط الأول .

54: الهلال يضغط ويحاول لاحراز الهدف الذي يضمن التأهل لهم ويخشاه لاعبي الاهلي والجماهير .

53: مرتدة سريعة خطيرة للأهلي ينقذها الدفاع .

52: تمريرات قصيرة للهلال والبحث عن التمرير لجوميز .

51: الهلال يدخل في اللقاء وضغط عالي في وسط الملعب حفظا لماء الوجه في هذا اللقاء .

50 : المعيوف يلعب بالنار وكاد أن يكلف الهلال الهدف الثاني والهلال يغرق في هذا اللقاء .

49: جمهور الأهلي خرافي في هذا اللقاء والاهلي يقدم الكرة الشاملة المطلوبة .

48: الهلال يفقد السيطرة التامة علي وسط الملعب والاهلي يحاول مجددا وتكملة لمسلسل الفرص علي مرمي الهلال .

47: الأهلي يهدئ اللعب نسبيا ويستحوذ في الوسط والبحث عن الثغرة للتقدم بهدف ثاني .

46: بداية الشوط الثاني بضغط للهلال علي عكس احداث الشوط الاول .

جمهور الأهلي يشعل المباراة ويضغط بكل قوة قبل بداية الشوط الثاني وسط أجواء خرافية .

نزول اللاعبين الي ارضية الملعب استعدادا لبداية الشوط الثاني من المباراة الرائعة الكبيرة جدا .

والأن انتهت مجريات الشوط الأول بتفوق الاهلي بهدف مقابل لا شئ 1/0 .

46:الكرة بين أقدام لاعبي الاهلي وسيطرة واضحة علي مجريات الشوط الأول .

45 : دقيقة واحدة وقت بدل ضائع يحتسبها جهاد جريشة .

44: مازالت الكرة بين أقدام لاعبي الأهلي المتحدي في هذا اللقاء الكبير .

43: مباراة مجنونة يقدمها الأهلي هذا المساء والمعيوف يتالق وينقذ الهلال .

42: جهاد جريشة يستانف اللعب والهلال في وضعية دفاعية وينقذ الحارس الهدف الثاني للأهلي .

41:ادواردو يسقط علي ارضية الملعب ويتلقي العلاج

40: الهلال يحاول في اخر الدقائق في أسوأ مباراة يقدمها الهلال هذا الموسم .

39: ركنية للهلال ينقذها الدفاع الاهلاوي ومحاولات للهلال في هذه اللحظات

38:تصويبة قوية ينقذها محمد العويص حارس المرمي وضغط كبير للهلال في هذه اللحظات .

37: ما زالت النتيجة 1/0 للنادي الاهلي الذي يلعب بشكل جيد في هذه المباراة .

تركيز كبير من النادي الاهلي والحرص من المرتدات الخطيرة للهلال الذي يدخل في أجواء اللقاء في هذا التوقيت .

37: هدف ضائع جديد من النادي الاهلي واستمرار للتألق في الوسط الهجومي .

36: الأطراف الاهلاوية خطيرة جدا واللعب علي الاطراف يشكل الخطورة علي الهلال .

35 : كارت أصفر لسالم الدوسري بعد تدخل عنيف في وسط الملعب .

34 : محاولات للهلال في هذه اللحظات بالاستحواذعلي الكرة وامتصاص حرارة لاعبي الأهلي .

33:الأهلي يستمر بالعرض الكروي الكبير جدا وسط دفاع منطقة لنادي الهلال .

32: العويص يبدأ الهجمة من جديد والخروج بالكرة بشكل سليم من النادي الأهلي .

31: ركنية للأهلي يبعدها الدفاع والتشتيت الي وسط الملعب .

30: متعة ما بعدها متعة في مباراة اليوم من النادي الاهلي بعد مرور نصف ساعة كاملة .

29 : تفوق غير عادي من النادي الأهلي في المباراة ومحاولات مكثفة لاحراز الهدف الثاني .

28: الاهلى يعود للاستحواذ والتحضير من جديد والبحث عن الثغرة للاختراق .

27 : الهلال يحاول الدخول في اللعب بتمريرات قصيرة في وسط الملعب .

26: الاهلي يظهر جرينتا البطل واللعب بكل قوة في كل كرة .

25: ركلة حرة مباشرة من وسط الملعب وفاول تكتيكي من النادي الاهلي .

24: الأهلي يغلق المساحات ويسيطر علي وسط الملعب ويصنع الفرص بعد احراز الهدف .

23: الهلال يحاول وحارس مرمي الاهلي ينقذ الكرة ويصنع المرتدة السريعة للاهلي .

22: ركلة حرة للهلال من مكان خطير ينقذها الدفاع ويبعدها الي وسط الملعب .

21: الهلال مازال ينتظر في الخلف ولم يدخل اللاعبين في أجواء اللقاء حتي الأن .

20 : الأهلي يقدم كرة قدم عالمية والجمهور يشعل اللقاء .

دياز يسجل هدف جميل للأهلى من عرضية متقنة يحولها باولو الي هدف رائع للتشيلي .

جووووووووووووووووووووووووووووول أول للهلال نتيجة السيطرة الكبيرة .

18: الأهلي يكسبالثقة ويقدم مباراة قوية جدا حتي الأن .

17: ركنية أخري للأهلي ومباراة كبيرة في أول ربع ساعة من عمر اللقاء .

16: تراجع كبير للاعبي الهلال حتي الان والتمركز في مناطق الدفاع

15: مسلسل ضياع الفرص من النادي الاهلي وجمهور الاهلي يشجع بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذا التوقيت

14: الأهلي يضيع فرصة جديدة سيندم عليها بكل تأكيد

13: الهلال يعاني حتي الان ولم يدخل في اللقاء حتي الان .

12: مباراة قوية جدا يقدمها النادي الأهلي حتي الأن وهجمات منظمة والضغط العالي بكل قوة

11: تراجع الهلال الي الخلف وسط ضغط اهلاوي كبير جدا

10: الاهلي يستحوذ علي وسط الملعب ويصنع الفرص حتي الأن وبداية عكس كل التوقعات .

9: ركلة حرة للأهلي علي حدود منطقة جزاء الهلال .

8: الأهلي يحاول ويصنع الفرص وركنية أولي للأهلي يبعدها دفاع الهلال .

7: هدف ضائعمن الأهلي وبداية ممتازة جدا للنادي الأهلي المتحدي .

6: مباراة ستشهد أهداف بكل تأكيد من الفريقين وسط أجواء خطيرة

5: مباراة قوية في وسط الملعب والهلال يبحث عن الثغرة ليقتل اللقاء عن طريق جوميز .

4: مباراة قوية جدا وأجواء عالية الجودة لجمهور الفريقين .

3: يبدأ الهلال بالضغط والاستحواذ وعدم الانتظار في الخلف في هذا التوقيت .

2: الهلال في وضعية دفاعية في بداية المباراة وهجوم كبير للأهلي الذي يسعي لخطف الهدف في أول الدقائق .

انطلاقة كبيرة للهلال بدون انتظار لجس النبض وضغط أهلاوي في بداية المباراة .

الدقيقة الأولى : يطلق الحكم المصري جهاد جريشة صافرة بداية المباراة وسط أجواء جماهيرية خرافية من الأهلي

يستضيف النادي الأهلي السعودي نادي الهلال السعودي ضمن اطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية والتي تسمي بالبطولة العربية ومباراة الاياب ونذكر بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد ويضع قدما في نصف النهائي وفي انتظار الرد من النادي الأهلي الذي يسعي بكل قوة للوصول للمباراة النهائية والفوز مرة أخري علي الهلال .

تشكيلة الفريقين

دكة البدلاء للفريقين

تقام المباراة علي ملعب الملك عبدالله الدولي وسط أجواء جماهيرية كبيرة لجمهور الأهلي الذي يطالب باللقب الغالي والفوز علي نادي الهلال في البطولة العربية التي ينافس عليها الاندية السعودية بكل قوة

← آخر خبر: