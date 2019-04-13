متابعة مباشرة| نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز دقيقة بدقيقة كتابيا في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي في مواجهه صعبة أمام صن داونز ومباراة رد الاعتبار من الأهلي في حضور مكثف للجماهير فهناك التفاف كبير من الجماهير الحمراء حول الفريق مطالبين بعودة قوية رغم الخسارة القاسية بخماسية دون رد فيسعر الأهلي بكل قوة لإحراز 6 أهداف ليتأهل الى الدور نصف النهائي وهذا من أصعب التوقعات ولكن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات طالما هناك 90 دقيقة وهذا هو شعار النادي الأهلي اليوم .

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وهناك اقبال جماهيري كبير جدا لمؤازرة النادي الأهلي في المباراة

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ينتظر جماهير الأهلي ردت فعل الفريق الأحمر واللعب برجولة وقتالية لتحقيق عودة تاريخية تليق باسم النادي الأهلي وتقديم المستوي المطلوب حتي اذا لم يتأهل الفريق .

القنوات الناقلة للقاء

Bein Sport HD1

ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الجامبى جاساما .

سيتم بعد قليل عرض تشكيلة الفريقين وسنقوم بعمل تغطية حصرية للمباراة دقيقة بدقيقة وعرض كل التفاصيل الخاصة بالمباراة

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