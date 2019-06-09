متابعة مباشرة| نتيجة مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

في أول نسخة من بطولة دوري الأمم الأوروبية وصل منتخب البرتغال إلى نهائي المسابقة رفقة الطواحين الهولندية وتأهل الفريقان على حساب سويسرا وإنجلترا على التوالي، فاز منتخب البرتغال على سويسرا 3-1 في نصف النهائي ، بينما تغلبت هولندا على إنجلترا بنفس النتيجة بعد الوقت الإضافي.

موعد صافرة البداية: البرتغال ضد هولندا

المنافسة: دوري الأمم المتحدة

المكان: استاد دو دراجاو

التاريخ: الأحد ، 9 يونيو

ضربة البداية 18:45مساءً بتوقيت جرينتش 20:45 بتوقيت القاهرة

وجها لوجه

سيكون نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد هو المباراة الخامسة عشرة بين البرتغال وهولندا ، واكثر المواجهات شهرة هي “معركة نورمبرغ” في كأس العالم 2006، سيطرت البرتغال على المباريات السابقة ، على الرغم من أن منتخب الطواحين خرج منتصراً من المباراة الأخيرة – 3-0 في مارس 2018، وفاز البرتغال بسبع مباريات وهولندا إثنتين وتعادلا في خمس.

قد لا يتم احتسابها على أنها بطولة كبرى ، لكن كل من البرتغال وهولندا تتطلعان للفوز في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد لإظهار مكانتهما قبل بطولة أوروبا العام المقبل.

بالنسبة للبرتغال فإن الفوز بالبطولة أمر مهم فهي فرصة أخرى للفوز بكأس أمام جماهيره ، بعد سقوطه في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2004 أمام اليونان – هزيمة صدمت أمة مستعدة للاحتفال.

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رونالدو و فان ديك: من سيفوز؟

لقد كان اجتماعًا يأمل الكثيرون في رؤيته في دوري الأبطال ، لكن نهائي دوري الأمم الأوروبية سيلاقي عملاقين ضد بعضهما البعض.

على الرغم من أنه قادر على تسجيل أي نوع من الأهداف ، كما هو واضح في فوز البرتغال على سويسرا ، إلا أن إحدى نقاط القوة الأكبر لدى كريستيانو رونالدو هي قدرته على تسجيل الكرات الرأسية.

ترحب البرتغال بعودة لاعب خط الوسط دانيلو للعب النهائي أمام هولندا ، بعد أن غاب عن مباراة بورتو في الدور قبل النهائي، ومع ذلك ، سيكونون بدون بيبي الذي أصيب في الكتف ضد سويسرا

ليس لدى هولند أي مخاوف بشأن إصابة الاعبين حيث خرج فريقه في المباراة الأخيرة ضد إنجلترا بدون أي إصابات.

التشكيل الرسمي للبرتغال

باتريسيو ؛ سيميدو ، فونتي ، دياس ، غويريرو ؛ دانيلو ، كارفالهو ؛ برناردو ، برونو ميجيل؛ غيديز، رونالدو.

تشكيلة المنتخب الهولندي الرسمية

بعد لعب 120 دقيقة يوم الخميس ، من المقرر أن يجري رونالد كومان تغييرات طفيفة للحفاظ على فريقه جديدًا. على الرغم من أن اللاعبين الخمسة سيبقون على حالهم ، إلا أن خط الوسط هو المكان الذي يمكن أن تأتي فيه أكبر التغييرات.

وسنقوم إنشاء الله بمتابعة مباشرة لأحداث اللقاء.