متابعة مباشرة | نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير دقيقة بدقيقة كتابيا .. كأس الكونفدرالية الأفريقية

29 : الزمالك يستحوذ علي مجريات الامور بدون احراز الاهداف

28 : الزمالك يحقق المعادلة الصعبة والهجوم بشكل كبير والتماسك الدفاعي في الخلف لعدم استقبال اهداف من المرتدات .

27: الزمالك يتحكم في الكرة بنسبة 71 % ولكن بدون احراز الهدف المطلوب

26: جروس يطالب اللاعبين باللعب علي الأطراف لكسر التكتل في وسط الملعب

25 : الزمالك يخرج بالكرة من الخلف بتمريرات قصيرة والتحضير مع لاعبي وسط الملعب

24 : التحضير من جديد بكرات قصيرة للزمالك بحثا عن الثغرة والهدف الأول في اللقاء .

الزمالك تحت ضغط الجمهور واضاعة للفرص تثير غضب الجمهور العريق

19 : كارت اصفر لمحمود علاء وركلة حرة من مكان خطير

17 : كهربا يضيع فرصة هدف جديد ويتأخر بالتسديد .

16 : استحواذ من جديد للزمالك علي وسط الملعب بحثا عن صناعة الفرصة

15 : بوطيب يهدر فرصة الهدف الأول بكل رعونة وتخرج الكرة ركلة مرمي .

14: استئناف اللعب من جديد

13 : اللعب يتوقف لعلاج فرجاني ساسي الذي يغادر ارضية الملعب ليأخذ محمد ابراهيم مكانة بسبب الاصابة

12: ركنية أولي لحسنية اغادير ينقذها الدفاع والخروج بالكرة بأمان .

11 : تسلل علي محمود كهرباء يحرم الزمالك من فرصة انفراد .

10 : تكتل دفاعي من حسنية أغادير بعد الشراسة الهجومية لنادي الزمالك

9: النقاز يحاول ولكن الى خارج ارضية الملعب .

8: كهرباء علي تنفيذ الركلة الحرة وفرجاني يخرج ليتلقي العلاج

7: ركلة حرة من مكان رائع لصالح الزمالك وسقوط من فرجاني علي ارضية الملعب

6: فرجاني يقود وسط الملعب بتمريرات ساحرة للسيطرة علي وسط الميدان

5: الزمالك يلعب جيدا ويسيطر بحثا عن الهدف الأول

4: هجوم كبير للزمالك وضغط جماهيري لانهاء اللقاء والفوز من البداية

3: فرصة هدف ضائعة من ابراهيم حسن في بداية اللقاء واللاعب يسقط داخل منطقة الجزاء باحثا عن ركلة جزاء .

2: الفريق المغربى يبادل الزمالك الهجمات ولم يتكتل في الخلف كما توقع الجميع

الدقيقة الأولى : بداية قوية وضغط من الزمالك مع انطلاقة المباراة .

يستقبل نادي الزمالك المصري بطل المغرب نادي حسنية أغادير في مباراة العودة ضمن لقاءات الدور ربع النهائي حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0/0 مما يعطي الأفضلية للنادي الملكي الأبيض نادي الزمالك الذي يحتاج للفوز بأي نتيجة ليصعد للدور نصف النهائي .

تشكيل الزمالك وحسنية أغادير

تقام المباراة علي ملعب ستاد الجيش بالسويس وسط أجواء كبيرة ودوافع عالية للصعود ومصالحة الجمهور بعد الهزيمة المحلية وتصدر النادي الأهلي المسابقة المحلية والدوري المصري الممتاز ويسعي الزمالك بكل قوة لعبور هذا الدور والصعود الي نصف النهائي والفوز بالبطولة مع المنافسة الى أخر لحظة علي لقب الدوري المصري .

سنقوم بعمل تغطية للمباراة التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر دقيقة بدقيقة

الجمهور الأبيض يشعل مدينة السويس ويشعل الأجواء قبل بداية المباراة والتشجيع بكل قوة وسط الحضور الكبير أثناء قيام اللاعبين بعمليات الاحماء .

دكة البدلاء والجهاز الفني

الزمالك يدخل اللقاء مكتمل الصفوف وسط حشد جماهيري كبير جدا وأجواء أكثر من رائعة في استاد الجيش بمدينة السويس .

الجمهور ينطق الحجر وتشجيع بكل قوة وأجواء خرافية من الجمهور العظيم الذي يطالب بالانتصار في مباراة اليوم .

الأن يجري حكم اللقاء قرعة بداية المباراة وسط أجواء جماهيرية أوروبية من نادي الزمالك المتحدي في هذا اللقاء الذي يتابعة ملايين المصريين لمؤازرة الفارس الأبيض نادي الزمالك .

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