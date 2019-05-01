متابعة مباشرة| نتيجة مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دقيقة بدقيقة .. تايم لاين

مباراة برشلونة وليفربول متابعة مباشرة دقيقة بدقيقة لأحداث المباراة التي تجمع بين الفريقين الاسباني والانجليزي في اطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي ملعب كامب نو وينتظر رفقاء ميسي فريق ليفربول في معقل الكامب نو بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب والفرعون المصري محمد صلاح الذي يواجه تحديات كبيرة في هذا اللقاء الكبير في البطولة الأغلى في أوروبا دوري أبطال أوروبا.

نزول اللاعبين الي ارضية الميدان وسط تشجيع جماهيري كبير جدا ويجري الحكم القرعة قبل انطلاقة المبارارة

الشوط الأول

40:تفاصيل صغيرة تحسم هذا اللقاء وتفوق تكتكي لفالفيردي حتى الأن .

39: برشلونة يغلق المساحات أمام محمد صلاح والضغط عليه بسرعة في كل كرة .

37:برشلونة يهدئ من ريتم اللقاء في هذا التوقيت .

36:برشلونة يرتد الى الخلف لالتقاط الانفاس من جديد بعد المجهود الكبير في آخر الدقائق.

35: هدف ضائع من ساديو ماني الذي يسدد أعلى المرمى.

33: النتيجة الأن 0/1 لصالح برشلونة عن طريق سواريز .

32: ميسي يمتع ويبدع ويعطي الأفضلية لبرشلونة في هذا التوقيت .

29:ليفربول يعتمد على المرتدات في هذه اللحظات .

28: برشلونة يستحوذ في هذا التوقيت على وسط الملعب وتمريرات قصيرة وتمرارات لخط الهجوم .

26:بربرشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق لويس سواريز وسط اجواء خرافية .

25: النتيجة 0/0 حتى الأن في أقوى مباراة هذا الموسم

22:مباراة قوية جدا وسريعة من الطرفين ونهائي مبكر.

21:تعليمات فالفيردي خلال التوقف لبيكية ومحاولة تحسين الأوضاع.

20:هندرسون يقوم بعملية الاحماء ليأخذ مكان كيتا

19:سقوط نابي كيتا على أرضية الملعب ولن يكمل اللقاء

18: ركلة حرة لليفربول على حدود منطقة الجزاء .

17: النتيجة مازالت التعادل السلبي 0/0 حتى الأن.

16:مرور سحري من ميسي ويصنع فرصة لكوتنهو يسددها خارج المرمى.

15:تسديدة قوية لكوتينهو ينقذها أليسون .

14:ميسي يطالب بركلة جزاء والحكم يتجاهل لمسة يد ماتيب في منطقة الجزاء .

13:ليونيل ميسي يحاول ويمر من وسط الملعب ليوازن الكفة ويعطي الأسبقية لبرشلونة.

12: صلاح وسرعات جوردي ألبا وحوار ثنائي في الجانب الأيسر .

11: مباراة سريعة جدا لفريقين ينفذون الضغط العالي من وسط الملعب .

10:فان دايك يتنقذ الكرة قبل أن تصل لسواريز المتحفز في هذا اللقاء .

9:استحواذ ليفربول علي وسط الملعب وصناعة للعب الهجومي بشكل أفضل من برشلونة .

8:مباراة سريعة جدا وأفضلية لليفربول في بداية المباراة .

7:ليفربول يلعب الكرات الطويلة تجاه ساديو ماني واستغلال السرعات ضد بيكية .

6:مباراة قوية جدا واثارة كبيرة في بداية اللقاء .

5: هدف ضائع من راكيتيش وتتحول لركنية ولكن الي خارج المرمى من سواريز .

4:ضغط كبير وسيطرة من ليفربول في اول الدقائق وصلاح يحاول التسديد ولكن تصطدم بالدفاع

3:بداية سريعة جدا للمباراة والخروج بالكرة بشكل مثالي من لاعبي برشلونة .

2:اسبقية لليفربول مع ضربة البداية

الدقيقة الأولي: بداية المباراة وسط أجواء جماهيرية خرافية

تشكيلة الفريقين لمباراة الذهاب

دكة بدلاء الفريقين

وصل الفريقين الى نصف النهائي عبر بوابة مانشستر يونايتد وبورتو حيث تفوق برشلونة علي مانشستر يونايتد بنتيجة 4/0 من مجموع اللقاءين وتمكن ليفربول من الفوز علي بورتو بنتيجة 6/1 من مجموع اللقاءين ويدخل الفريقين مباراة نصف النهائي وسط تحفز وتفوق كبير للعملاق الاسباني والمتحدي الانجليزي.

نادي برشلونة على تويتر

أعلن الفريق الكتالوني جاهزيته للمباراة عبر الحساب الرسمي علي موقع تويتر بهذا الفيديو

نادي ليفربول

عبر نادي ليفربول أيضا عن جاهزيته للمباراة عبر الحساب الرسمي لموقع تويتر بهذا الفيديو.

أجواء المباراة

أجواء جماهيرية خرافية قبل بداية المباراة واستعداد كبير لجمهور برشلونة لمساندة فريق برشلونة في هذا اللقاء الصعب والذي سينتج عنه المتعة الكروية بكل تأكيد لما يمتلكه الفريقين من عناصر رائعة ونجوم كثيرة على أرضية الميدان وينتظر العالم سهرة كروية تبدأ في تمام التاسعة ونقدم لكم متابعة مباشرة للمباراة منذ انطلاقتها.

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