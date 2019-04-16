متابعة مباشرة | نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دقيقة بدقيقة كتابيا

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن اطار الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا مباراة العودة علي ملعب كامب نو والتي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في انجلترا وبالتحديد علي ملعب أولد ترافولد بفوز برشلونة بنتيجة 1/0 واليوم تقام مباراة العودة علس ستاد كامب نو معقل الفريق الكتالوني .

مباراة العودة التاريخية وأهميتها بالنسبة للفريقين

بالنسبة لبرشلونة المتعطش للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فهو وضع قدما بالفوز في لقاء الذهاب ولكن كرة القدم لا تعترف الا ب 90 دقيقة ولا تعترف بعوامل أخري فهناك تحدي كبير وتحضير كبير للمباراة القوية التي تجمع بين الكبيرين وبالنسبة لمانشستر يونايتد فهو يريد العودة من جديد الي منصات التتويج بالبطولة الأغلى علي مستوي أوروبا والعالم من الناحية الرياضية .

تشكيل برشلونة للمباراة

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيلة الفريقين تعبر عن مباراة الذهاب فبرشلونة يلعب بالخطة المعتادة والتشكيل المتوقع وعينه علي الاستحواذ علي المباراة وخلق الفرص والفوز مجددا في الكامب نو .

أما مانشستر يونايتد فهو يلعب بخطة هجومية كبيرة جدا محاولا العودة وتحقيق الفوز والتأهل علي حساب برشلونة وذلك يعني أنه ربما يتعرض لخسارة كبيرة فهي لن تؤثر كثيرا لذلك يعلن سولشاير التحدي في الكامب نو .

سنقوم بعمل تغطية لنتيجة المباراة دقيقة بدقيقة لمتابعة أقوي اللقاءات الأوربية

وهكذا أعلن برشلونة جاهزيته للقاء الكبير

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