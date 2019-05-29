متابعة مباشرة| نتيجة مباراة تشيلسي وارسنال في نهائي الدوري الأوروبي..Europa league

نهائي الدوري الاوروبي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب حجم الفريقين طرفي النهائي ويكون النهائي انجليزي خالص وسط سيطرة للكرة الانجليزية على البطولات الأوروبية هذا العام ووصل لنهائي الدوري الاوروبي تشيلسي وارسنال ونهائي دوري أبطال اوروبا ليفربول وتوتنهام، ويظهر التفوق الواضح للكرة الانجليزية عام للموسم الكروي 2018-2019 ونحن على موعد مع مباراة كبيرة جماهيرياً.

الشوط الأول

21: الحكم يعلن عن حالة تسلل ويلغي قرار ركلة الجزاء.

20: الحكم يعود للفار لتأكيد ركلة جزاء لالكسندر لكازيت.

19: ارسنال أخطر في المباراة ويهدد مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة.

15: ربع ساعة ومازالت النتيجة التعادل السلبي 0/0.

10: هدف ضائع من اوباميانج واعتراض من اوزيل على تصرف الجابوني في الكرة.

7: رأسية خطيرة من ديفيد لويس ينقذا بيتر تشيك في مباراة سريعة جدا.

الدقيقة5: النتيجة 0/0 وضغط كبير لارسنال في الدقائق الاولى.

الدقيقة 1: بداية المباراة وسط أجواء جماهيرية كبيرة جدا وليلة من أمتع الليالي الكروية قبل اشتعال المباراة.

تشكيلة تشيلسي وارسنال للنهائي

يدخل الفريقين بكل القوة الضاربة لنستمتع بمباراة تليق بالكبار فيتعطش جمهور ارسنال للبطولة الأوربية وأيضا تشيلسي المتحفز لحصد البطولة دون خسارة منذ بداية البطولة وتحقيق الانجاز التاريخي واليكم تشكيل الفريقين:

دكة البدلاء

يجلس على مقاعد البدلاء الدولي المصري محمد النني الذي ينتظر المصريين مشاركته في نهائي البطولة الكبيرة فهو ممثل مصر في النهائي مثلما يمثل محمد صلاح مصر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة تشيلسي وارسنال

نقوم بعمل تغطية مباشرة لنتيجة مباراة تشيلسي وارسنال في المباراة النهائية للدوري الاوروبي والتي تقام في ستاد باكو الاولمبي.