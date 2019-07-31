متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول ضد ليون اليوم |3-1

ليفربول ضد ليون الفرنسي في آخر مباراة له قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد ويسعى ليفربول إلى الفوز بالمباراة لطمئنة الجماهير بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث مباريات له حيث يلاقي الريدز مان سيتي يوم الأحد المقبل.

ليفربول ضد ليون موعد المباراة

المكان: استاد جنيف ، جنيف ، سويسرا

وقت البدء: 7مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم

منذ فوزه بسهولة على ترانمير وبرادفورد في بداية ما قبل الموسم ، تحمل ليفربول سلسلة من النتائج القاسية بتعادل واحد أمام سبورتينج لشبونة (2-2) وثلاث هزائم أمام بوروسيا دورتموند (3-2) وإشبيلية (2-1) ) ونابولي (3-0).

رغم غياب الرباعي الرئيسي أليسون بيكر ومحمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بسبب المباريات الدولية، عن المباريات السابقة فإن الأخطاء الدفاعية المتكررة هي سبب للقلق – وسيريد كلوب رؤية تحسن فوري مع قليل من الوقت قبل انطلاق الموسم.

أما بالنسبة لليون، فهم بهدف تحقيق فوزهم الثاني على الفرق الإنجليزية في أسبوع بعد فوزه على آرسنال 2-1 يوم الأحد.

سينضم إليسون إلى الثنائي الأمامي في العودة إلى التدريب لأول مرة منذ تمثيل بلدانهم في البطولات الدولية هذا الصيف.

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ماني هو الغائب الرئيسي عن اللقاء، فقد حصل السنغالي على استراحة مطولة بعد مساعدة بلاده في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ليفربول ضد ليون التشكيل

أليسون ، ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان دييك ، روبرتسون ، فابينهو ، ميلنر ، هندرسون ، صلاح ، أوريشي ، فيرمينو

جميع لاعبي ليفربول الجاهزين للمباراة ألكساندر أرنولد ، أليسون ، بروستر ، دنكان ، إليوت ، فابينهو ، فيرمينو ، جوميز ، هندرسون ، هويفر ، كيتا ، لالانا ، لاروسي ، لويس ، لونيرغان ، لوفرين ، ماتيب ، ميجنوليت ، ميلنر ، أوجيرزينسكي ، أوريزي ، أوكسلاد تشامبرلين روبرتسون ، صلاح ، شاكري ، فان دن بيرغ ، فان دايك ، ويجنالدوم ، ويلسون.

سيزيد فوز ليون 1-2 يوم الأحد على أرسنال من الثقة الكاملة للفريق يوم الأربعاء ، بينما يتعين على ليفربول التعافي من الهزيمة النكراء ضد نابولي.

من المتوقع تسجيل أهداف عدة من الفريق الإنجليزي حيث أن أمثال صلاح وأليسون وعودة فيرمينو يمكن أن تقلب التوازن.

وسنقوم بمتابعة مباشرة للمباراة.

ليفربول ضد ليون ملخص الشوط الأول

دخل الفريق الفرنسي المباراة بقوة وضغط على الريدز ليحصل ضربة جزاء أشهر البطاقة الصفراء لأليسون حارس ليفربول، ونجح الهولندي ممفيس ديباي في تحويلها لهدف في الدقيقة الخامسة، بعد الهدف عاد ليفربول للإستحواذ على مجريات اللقاء ليتمكن نجم منتخب السامبا روبرتو فيرمينيو من إدراك التعادل لبطل دوري الأبطال، الريدز واصل الضغط على منافسه، وبما أن الضغط يولد الأخطاء فقد حول يواكيم هندرسون كرة في مرماه ليحرز ليفربول التقدم لليفربول قبل إكتمال النصف ساعة الأول من المباراة بثلاث دقائق، ومع عودة لاعبيه الرئسيين للعب فإن الجميع قد شاهد التغيرات الإيجابية في أداء الفريق الذي لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات له آخرها كان الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل.

في الشوط الثاني من المباراة وبعد مرورو ست دقائق على إنطلاقته سجل هاري ويلسون الهدف الثالث للنادي الإنجليزي.