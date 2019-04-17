متابعة مباشرة | نتيجة مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا دقيقة بدقيقة وتغطية مباشرة

ليفربول ضد بورتو بذكريات العام الماضي والتفوق بخماسية موسم دوري أبطال أوروبا 2018 يستعد الريدز للقاء الاياب ضمن لقاء الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .

متابعة لحظية للمباراة

نتيجة الشوط الأول 1/0 لصالح ليفربول عن طريق ساديو ماني

جووووووووووول أسد السنغاااال والهدف الأول للريدز!!!!!!!! pic.twitter.com/l3HPlJrWbW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 17, 2019

46: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول وفي انتظار أحداث الشوط الثاني .

45: براهيمي يقدم مباراة كبيرة ولكن دون جدوي حتي الأن فلن يستطيع بورتو تسجيل الاهداف .

44: كلوب يهدئ لاعبية ويطالبهم بالتماسك دفاعيا والتمرير كثيرا في وسط الملعب .

43 : اصبحت الأمور معقدة للغاية علي فريق بورتو الذي يريد 4 أهداف ليتأهل .

42: ليفربول يكتفي بالدفاع وعدم ارهاق اللاعبين في المباراة .

41: بورتو يلعب ويصنع الفرص بدون احراز الأهداف حتي الأن .

40 : اصبحت المباراة سهلة الأن لعناصر ليفربول .

39: ليفربول ينتظر في الخلف ويلعب علي المرتدات .

38: فان دائك يتألق ويتصدي لهجوم بورتو .

37: وسط ملعب بورتو يحاول السيطرة علي الكرة وصنع الفرص للمهاجمين .

36: ليفربول يكسب المباراة بالخبرة لدي اللاعبين واستطاعوا احراز الهدف من أول فرصة حقيقة في المباراة .

35: الجمهور لازال يشجع رغم الخسارة .

34: مباراة متوسطة المستوي في هذا التوقيت بعد انعدام الرغبة في اللعب لدي عناصر بورتو .

33: ليفربول يفرض اسلوبة ويتحكم في المباراة بعد مرور الوقت وبعد احراز الهدف .

32: بورتو يصارع الأن لاحراز هدف التعادل في المباراة لحفظ ماء الوجه أمام الجمهور .

31: كلوب يتنفس الصعداء بعد الهدف المطلوب وأصبح يفكر في مباراة برشلونة .

30: الاستحواذ علي الكرة ينقلب لصالح الليفر في هذه الوقت من عمر المباراة .

29: ليفربول الي نصف النهائي اكلينيكيا فالوضع أصبح معقد علي بورتو .

28: احباط لفريق بورتو بعد الهدف وأصبح ليفربول يلعب بأريحية كبيرة .

27: ليفربول أكثر اريحية الأن بعد الهدف وبورتو يحتاج الي 4 أهداف .

تقنية الفيديو تحتسب الهدف لتصبح النتيجة 1/0 لليفربول

هدف ملغي لساديو ماني بداعي التسلل .

26: فرصة أخري ضائعة من ياسين براهيمي المتحفز في هذا اللقاء .

25 : 5 تسديدات لبورتو حتي الأن ولا يوجد ولا تسديدة لليفربول علي مرمي بورتو .

24: مباراة كبيرة يقدمها نادي بورتو حتي الأن والضغط الكبير لتحقيق الأهداف .

23:عرضيات متقنة لصالح بورتو ودفاع الريدز متماسك في اللقاء بقيادة وزير الدفاع فان دايك .

22: خطأ لصالح محمد صلاح قبل الانطلاق في مرتدة سريعة من وسط الملعب .

21: بورتو يقدم مباراة كبيرة حتي الأن ومحاولات كبيرة للوصول الي مرمي الريدز .

20: ركلة حرة لصالح ليفربول في وسط الملعب وسقوط فابينهو علي أرضية الملعب وانزعاج كبير لكلوب حتي الأن .

19:دفاع الريدز يختنق بالضغط العالي والتشتيت للكرات بدون دقة .

18: ركنية ثالثة لبورتو المتحدي في هذا اللقاء .

17: بورتو يبحث عن الهدف وسط تشجيع جماهيري كبير وكلوب في وضع مقلق حتي الأن .

16: ياسين براهيمي يتلاعب بدفاع ليفربول ويمرر لمانيجا الذي يستمر في مسلسل ضياع الفرص .

15: مانيجا يضيع فرصة هدف مؤكد أمام مرمي اليسون الي ركلة مرمي .

14: مباراة كبيرة يقدمها بورتو وليفربول ينتظر المرتدات السريعة تجاه صلاح .

13: تفوق كبير لوسط ملعب بورتو في هذا اللقاء وضغط كبير علي دفاعات الريدز .

12: ركنية أولى لبورتو تمر سلامات علي دفاع الريدز .

11: القلق يظهر علي كلوب بعد الضغط العالي الذي يقدمة بورتو في هذا اللقاء .

10: ضغط مستمر من فريق بورتو وليفربول ضائع في هذا اللقاء .

9: كلوب يوجه التعليمات للاعبين بعد الشعور بالقلق من البداية الكبيرة لفريق بورتو .

8: بورتو أفضل في هذا التوقيت من عمر المباراة وصناعة الفرص والمرور بسهولة والوصول الي مرمي اليسون .

7: اليسون ينقذ الهدف الأول وتصدي رائع لتصويبة مهاجم بورتو .

6: ضغط عالي من عناصر بورتو وأجواء جماهيرية رائعة جدا وتشجيع خرافي ومحاولات لتحقيق الفوز .

5: مباراة سريعة جدا وسط تحفظ من ليفربول في هذه اللحظات

4: محمد صلاح متحفذ في هذا اللقاء وسرعات في المرتدات الخطيرة للهجوم الكاسح .

3: مرتدة سريعة وليفربول يحاول قتل المباراة منذ البداية .

2: أول فرصة في اللقاء ينقذها اليسون في الدقائق الاولي

الدقيقة الأولي : بداية المباراة بقوة من بورتو ومحاولات للضغط من بداية المباراة .

الريدز يصل الي ملعب المباراة

انتهت مباراة الذهاب في ملعب أنفيلد معقل الفريق الانجليزي ليفربول بتفوق واضح ونتيجة مطمئنة لجمهور الريدز بثنائية نظيفة ليضع قدما في المربع الذهبي وفي انتظار مجريات ال90 دقيقة الفاصلة ومباراة الاياب علي ملعب بورتو .

تشكيلة الفريقين

يبدأ ليفربول اللقاء بالقوة الضاربة التي تفتقد لفرمينهو ويشهد التشكيل عودة فابينهو فيما يستقر بورتو علي التشكيلة الأساسية لمحاولة العودة وقلب الطاولة علي الريدز في المباراة .

ليفربول يحفز اللاعبين قبل المباراة

هيا بنا يا ريدز! 🔴🔴pic.twitter.com/V2og2knZpy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 17, 2019

سنقوم بتغطية المباراة كتابيا دقيقة بدقيقة لكل أحداث اللقاء والنتيجة وكل ما يخص الفريقين أثناء المباراة بتحديث مباشر علي مدار المباراة .

محمد صلاح جاهز للقاء بعد الشائعات التي أثيرت اليوم

أكدت بعض الصحف أنه هناك خلاف بين صلاح والمدرب يورجن كلوب واشاعات بطلب صلاح للرحيل عن الليفر وهذا لا يوجد له أساس من الصحة وصلاح يتواجد في التشكيلة الأساسية ويعتمد علية كلوب في جميع المباريات .

ليفربول يسعي للمربع الذهبي

ينتظر برشلونة الأسباني الفائز من لقاء ليفربول وبورتو في نصف النهائي بعد الفوز علي مانشستر يونايتد بنتيجة 4/0 في اللقائين .

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