متابعة مباشرة : نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي دقيقة بدقيقة ..صلاح يتألق ويحرز ويشعل المباراة

75 : سقوط هندرسون علي ارضية الملعب بعد ارتطام قوي مع كانتي .

74 : فرمينهو يضغط بكل قوة في كل الكرات باحثا عن اضافة الهدف الثالث .

72: تشيلسي يحاول بقوة في هذه اللحظات ويظهر الانياب الهجومية عن طريق هازارد

71: محمد صلاح يسدد في ظهر المدافع والبحث عن الهدف الثالث ولكنها تصل الي احضان الحارس كيبا .

70 : فرمينهو يبذل مجهود كبير جدا في الضغط ومنع مدافعي تشيلسي بالخروج بالكرة من الخلق بشكل سليم .

69 : هازارد يستعرض مهارتة ولكن الضغط الدفاعي يتغلب عليه

68 : التعب يسيطر على اللاعبين في هذه التوقيت من المباراة وانخفض ريتم اللقاء

65 : صلاح يحير المدافعين ويمرر العرضية لساديو ماني الذي يسدد خارج المرمي

64 : هازارد يبدو أنه لم يكمل المباراة ويشعر بالارهاق الكبير

63 : سيطرة لليفربول علي اللقاء بعد الهدفين واحباط يضرب لاعبي تشيلسي .

60 : شوط ثاني جميل والجمهور يتغني بصلاح بعد الهدف العالمي ووصولة لصدارة الهدافين بالتساوي مع أجويرو .

58: القائم ينقذ ليفربول من هدف لهازارد لتبقي النتيجة كما هي 2/0

55: هيجوين يشارك في هذه اللحظات لتدعيم هجوم تشيلسي بعد الهدفين .

53 : هدف عالمى لمحمد صلاح وتستديدة صاروخية

52: ضغط عالي من ليفربول ومحاولات لقتل اللقاء بالهدف الثاني .

50: هجمة منظمة وضغط عالي يترجمه ماني الي هدف يعود بالريدز الي الصدارة .

50 : جوووووووووووووووووووووووووووووول ساديو ماني بعد تمريرة قاتلة من محمد صلاح لهندرسون الذي صنع الهدف

49:محاولات من ارنولد والعرضيات المتقنة التي ينقذها الدفاع ويشتتالكرة ويتمركز من جديد وسط سيطرة من ليفربول في هذه اللحظات .

48 : نابي كيتا يسدد خارج الملعب لتخرج ركلة مرمي للحارس كيبا .

47:تسديدة من ارنولد تصطدم في دفاع البلوز

46 : ضغط هجومي منذ بداية الشوط الثاني لليفربول ومحاولة التقدم في النتيجة

بداية الشوط الثاني

48 : الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0

47: ضغط من لاعبي ليفربول في هذه اللحظات لاحراز هدف في الشوط الأول ولكن الدفاع يتفوق .

46: اللعب ينحصر في وسط الملعب وتحضير من ناحية تشيلسي بحثا عن الثغرة .

الحكم يعطي 3 دقائق وقت بدل ضائع .

45: ساري يعترض علي حكم اللقاء بعد احتساب الخطأ الذي كاد أن يكلف تشيلسي الهدف الأول ولكن احتسب حكم الرايه التسلل الموجود بالفعل .

44: اللعب الفردي لم يأتي بنتائج جيدة للفريقين في ظل التركيز الدفاعي الكبير .

43 : المباراة تسير نحو التعادل مع عدم وجود فرص حقيقة قريبة من المرمي .

41: مرتدة منظمة من تشيلسي يقودها ويليان والتحضير من جديد في وسط الملعب وتعود الكرة الي الحارس كيبا .

40 : الكرة في وسط الملعب وتمريرات قصيرة للبحث عن الثغرة وكسر التكتل الدفاعي في وسط ملعب تشيلسي .

39 : تبديل اضطراري لتشيلسي بخروج روديجر ونزول كريتسنسون المدافع الدنماركي الذي يأخذ مكان روديجر .

38 : سقوط روديجر مرة أخري وسيغادر الملعب

37: صلاح ينطلق ويمرر لماني ويسدد خارج المرمي في أخطر فرصة حتي الأن .

36: هازارد يمر من مدافعي الليفر ولكن يسقط بسبب الضغط العالي علي الكرة .

34 : الكرة بين اقدام مدافعي ليفربول بعيدا عن الضغط وتشيلسي يلعب علي المرتدات .

33 : المباراة متكافئة الفرص والاستحواذ علي الكرة بين الفريقين .

32: تحضير في وسط الملعب بين كيتا وهندرسون بمساعدة ماني للبحث عن الاختراق من العمق والتمرير للمهاجمين صلاح وفرمينهو .

31: كيبا ينفذ الركلة الحرة طويلا بحثا عن هجوم تشيلسي وانقاذ من دفاع الريدز .

30 : مرتدة سريعة يقودها ويليان من منتصف الملعب ويسدد خارج مرمي اليسون .

29: عرضية خطيرة من ارنولد المهاري ينقذها لويز ويشتتها لوسط الملعب .

28: ضغط كبير لليفربول الأن وسط دافع متمركز من ليفربول .

27: استحواذ خط وسط ليفربول علي الكرة ومحاولات متكررة والبحث عن الثغرة عن طريق الأطراف .

26: تسديدة قوية من هندرسون تتحول الى ركلة ركنية

25: القلق يظهر علي وجه كلوب في المباراة الصعبة والتي يعتبرها كلوب أصعب مباراة متبقية

24 : لعب سريع جدا من ليفربول وتسرع من المهاجمين وتفوق دفاعي لتشيلسي في كل الكرات

23 : صراع مستمر في كل كرة في المباراة الصعبة

22 : اللعب يستأنف الأن والتحضير وسط ملعب ليفربول والبحث عن الثغرة لاحراز الهدف الأول

21 : اللعب يتوقف قليلا لخروج اللاعب المصاب

20: سقوط روديجر علي أرضية الملعب ليتلقي العلاج

19: هجمة منظمة يقودها هازارد ينقذها اليسون بثبات ويقود المرتدة السريعة ناحية ساديو ماني

18:خطورة تشيلسي في هذه اللحظات وهجمات يقودها هازارد

17: تشيلسي خطير جدا فى المرتدات ويشكل خطر كبير علي دفاه ليفربول بسبب سرعات هازارد و ويليان

16:اللعب ينحصر في وسط الملعب وتسديدة من صلاح تصطدم بالدفاع وضغط عالي في هذه اللحظات

15: هازارد يقود الهجمة لتشيلسي ومحاولة كبيرة علي المرمي ينقذها الدفاع اليقظ

13: محاولات من جهة اليمين عن طريق ارنولد وتغيير الاتجاهات والتمرير لصلاح الذي يسقط داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة مرمي .

12 : مباراة سريعة وهجمات متتالية لليفربول الذي يظهر شخصيتة في اللقاء واحتياجة للفوز بالمباراة

11 : هجوم خطير من ناحية اليمين وهجمة منظمة لتشيلسي ينقذها حارس المرمس أليسون

10 : سقوط هازارد علي أرضية الملعب ويخرج لتلقي العلاج بعد ارتطام بلاعب الوسط نابي كيتا

9:ليفربول يسيطر علي الكرة في وسط الملعب وتشيلسي ينتظر الكرات المرتدة عن طريق هازارد الخطير

8: تحضير بكرات قصيرة في وسط الملعب بحثا عن الثغرة والوصول لمرمي تشيلسي

7: محاولات متكررة لليفربول لاحراز هدف اللقاء الأول واستغلال الضغط العالي في بداية اللقاء

6:فرصة ضائعة من صلاح ينقذها كيبا حارس المرمي المتميز لتشيلسي

5: اجواء جماهيرية كبيرة من جمهور الريدز وتشجيع خاص لصلاح في هذه الأوقات

4: تشيلسي يدخل اللقاء بتمريرات في وسط الملعب وامتصاص حرارة ليفربول في بداية المباراة

3: تحضير الكرة في وسط ملعب ليفربول وتمركز دفاعي لتشيلسي في بداية اللقاء

2: اجواء جماهيرية كبيرة من الريدز بحثا عن الانتصار والتصدر من جديد بعد فوز المان سيتي

الدقيقة الأولى : بداية قوية لاصحاب الارض تشيلسي والضغط في بداية اللقاء

ليفربول يستضيف تشيلسي ضمن احداث الجولة 34 للدوري الانجليزي الممتاز باحثا عن الصدارة من جديد ومواصلة الضغط علي مانشستر سيتي المنافس الشرس علي لقب الدوري الانجليزي .

يدخل ليفربول اللقاء وفي حوزته 82 نقطة في المركز الثاني ويدخل تشيلسي اللقاء في المركز الرابع برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يسعي بكل قوة لتخطي تشيلسي ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوربا العام القادم .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:30 م ونقوم بعمل تغطية مباشرة للقاء وتفاصيله دقيقة بدقيقة وترتيب الدوري الانجليزي قبل وبعد اللقاء

ترتيب الدوري الانجليزي قبل لقاء ليفربول وتشيلسي

ليفربول يدعم صلاح قبل مواجهة تشيلسي بعد العنصرية التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح من قبل جماهير نادي تشيلسي فيحتاج صلاح لهذا الدعم الجماهيري من ليفربول ليواصل التألق ويصنع الفارق ويسجل بعد أن صام كثيرا عن التهديف قبل أن ينفجر أمام ساوثهامبتون ويحقق الهدف الرائع .

احصائيات قبل المباراة

تشكيل ليفربول لمباراة تشيلسي

تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول

لحظة وصول الريدز الى ملعب اللقاء

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